Усика признали суперчемпионом: он может встретиться с обидчиком Кличко

Спорт

Абсолютный чемпион Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) был удостоен почетного звания суперчемпиона по версии WBO.

«Голосование уже состоялось, и Усик стал суперчемпионом. Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе», — передает TalkSport официальное заявление организации.

Напомню, что свой первый чемпионский пояс 31-летний крымчанин завоевал именно по версии WBO, победив 4 октября 2014 года на «Арена Львов» во Львове южноафриканца Дэниэла Брюэра техническим нокаутом в седьмом раунде. После этого Александр пять раз защищал чемпионский титул, в связи с чем WBO приняла решение наградить украинца особым званием.

Теперь, имея статус суперчемпиона, Усик в любой момент может стать обязательным претендентом на чемпионский бой дивизионом ниже или выше. Приоритетным после боя с Тони Беллью, который пройдет в октябре-ноябре этого года, станет поединок против чемпиона WBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (21 победа, 20 из них — нокаутом), который в апреле 2017-го нокаутом победил Владимира Кличко в последнем в карьере бою украинца.

«Джошуа хочет драться с Усиком. Энтони всегда хочет испытать себя на фоне кого-то невероятного, блистательного. И он считает таким бойцом украинца», — заявил промоутер британского чемпиона Эдди Хирн, добавив при этом, что бой может состояться уже в апреле 2019-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усика назвали одним из величайших боксеров в истории.