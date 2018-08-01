- 13:59 Украинцев могут обмануть при аренде жилья через Booking.com: как не стать жертвой аферы
- 13:55 Отравление шаурмой в Киеве: число госпитализированных резко возросло
- 13:28 Авиаскандал с багажом в Харькове: разозленные пассажиры пошли на радикальные меры
- 13:23 Вступительная кампания-2018: определены абитуриенты, поступившие на «бюджет»
- 13:20 В Херсоне устроили пожар в прокуратуре из-за жестокого нападения на активистку Гандзюк
- 13:14 В России отправили в тюрьму псевдомэра оккупированного города на Донбассе
- 12:53 Какой будет погода в августе: синоптики обновили прогнозы
- 12:40 Усика признали суперчемпионом: он может встретиться с обидчиком Кличко
- 12:35 Порошенко инициирует иски к России за оккупацию Донбасса
- 12:22 Стали известны подробности убийства бойца батальона «Донбасс-Украина» на территории части
Усика признали суперчемпионом: он может встретиться с обидчиком Кличко
Абсолютный чемпион Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) был удостоен почетного звания суперчемпиона по версии WBO.
«Голосование уже состоялось, и Усик стал суперчемпионом. Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе», — передает TalkSport официальное заявление организации.
Напомню, что свой первый чемпионский пояс 31-летний крымчанин завоевал именно по версии WBO, победив 4 октября 2014 года на «Арена Львов» во Львове южноафриканца Дэниэла Брюэра техническим нокаутом в седьмом раунде. После этого Александр пять раз защищал чемпионский титул, в связи с чем WBO приняла решение наградить украинца особым званием.
Теперь, имея статус суперчемпиона, Усик в любой момент может стать обязательным претендентом на чемпионский бой дивизионом ниже или выше. Приоритетным после боя с Тони Беллью, который пройдет в октябре-ноябре этого года, станет поединок против чемпиона WBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (21 победа, 20 из них — нокаутом), который в апреле 2017-го нокаутом победил Владимира Кличко в последнем в карьере бою украинца.
«Джошуа хочет драться с Усиком. Энтони всегда хочет испытать себя на фоне кого-то невероятного, блистательного. И он считает таким бойцом украинца», — заявил промоутер британского чемпиона Эдди Хирн, добавив при этом, что бой может состояться уже в апреле 2019-го.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усика назвали одним из величайших боксеров в истории.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”