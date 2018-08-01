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Киевская афиша: 2 — 8 августа
2 августа в 19.30 на летней сцене «Мистецького арсеналу» состоится представление «Ті, що бачили їх разом». Это перформанс украинской писательницы Катерины Бабкиной и автора электронной клавишной музыки Антона Байбакова.
Адрес: ул. Лаврская, 10—12.
Цена: 80 грн (в стоимость входит посещение выставки «Швидкорозчинний час»).
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4 августа в Вышгороде пройдет «Праздник семейных традиций». Посетителей ждут конкурсы и развлечения, призы, подарки и сюрпризы.
Начало в 12.00.
Адрес: Вышгородская набережная.
Вход свободный.
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5 августа с 11.00 до 19.00 в парке имени Шевченко проходит семейный праздник-акция в поддержку грудного вскармливания. В программе: лекции и семинары для беременных, кормящих мам и членов их семей, дефиле, розыгрыши призов, викторины и подарки. Для детей организованы конкурсы и мастер-классы.
Вход свободный.
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5 августа в 11.00 в Национальной библиотеке имени Ярослава Мудрого состоится фортепианный концерт, посвященный Дню независимости Украины. В программе: произведения классиков украинской музыки, джазовые аранжировки народных песен, анимация для детей и фотозона.
Адрес: ул. Михаила Грушевского, 1.
Вход свободный, по регистрации на сайте библиотеки.
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С 5 по 12 августа в галерее Spivakovska ART: EGO culture center можно посетить выставку известного украинского дизайнера и художницы Марины Рыбалко.
Адрес: ул. Саксаганского, 59б.
Вход свободный.
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7 августа в 19.00 в Соломенском ландшафтном парке пройдет тренинг «Актерское мастерство для развития личности». В программе: упражнения для развития дикции, голоса и тела, этюды и импровизации.
Вход свободный. Добровольный взнос приветствуется.
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8 августа в 20.00 в креативном пространстве Izone состоится ретроспективный показ конкурсной программы Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM 2017 года.
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
Вход свободный.
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До 20 августа в ЦУМе проходит выставка львовской художницы Василины Буряник «Тонкие материи». В экспозиции представлены концептуальные работы на текстиле.
Адрес: ул. Крещатик, 38/2.
Вход свободный.
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До 19 августа в Центре современного искусства «Білий Світ» открыта выставка художника Александра Яновича «31 июля».
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
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До 27 августа в Центре украинской культуры и искусства можно посетить персональную выставку Анны Полойниковой «Мечты и воспоминания».
Адрес: ул. Хоревая, 19 В.
Вход свободный.
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До 20 августа в Киевской школе фотографии проходит выставка фотографа Юрия Шепеты «Антарктика. Архипелаг «Аргентинские острова».
Адрес: ул. Деловая, 5а.
Вход свободный.
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Туристическая компания ProUkraine проводит бесплатные экскурсии по Киеву: 2 августа в 19.30 — «Люди, судьбы и Андреевский спуск» (место сбора на пересечении улицы Покровской и Андреевского спуска).
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Бесплатно можно посетить: каждое воскресенье — Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); для школьников и студентов каждое воскресенье — Музей книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9, корпуса 9, 10); Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» (ул. И. Мазепы, 29); Национальный музей «Киевская картинная галерея» и Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 9 и 15/17). Первый понедельник месяца — Музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9, корп. 29).
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”