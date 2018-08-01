Деньги

Задолженность по зарплате в Украине превысила 2,7 млрд грн

Общая сумма задолженности по выплатам заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля составила 2 млрд 723,4 млн грн. За месяц сумма долгов увеличилась на 162,4 млн грн.

Такие данные опубликовала 1 августа Государственна служба статистики.

Всего с начала 2018 г. суммарная задолженность увеличилась на 355 млн грн.

В текущем году долги по заработной плате сокращались только в феврале (на 79,4 млн грн) и марте (на 33,7 млн).

Среди регионов Украины наибольшая задолженность сформировалась в Луганской (539,3 млн грн), Донецкой (538,5 млн грн) и Запорожской областях (274,4 млн грн). Наименьшая — в Черновицкой (0,7 млн грн), Закарпатской (3,7 млн грн) и Хмельницкой областях (7,4 млн грн). В Киеве долг по зарплате составляет 125,6 млн грн.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Кабмине рассказали, когда могут повысить минимальную зарплату.