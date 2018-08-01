Незаконный лоббизм и махинации: за что скандального политтехнолога Януковича судят в США

Украина

Во вторник, 31 июля, в федеральном суде штата Виргиния начался судебный процесс над скандально известным политтехнологом Полом Манафортом. Бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа судят не за возможные его связи с Москвой, а за финансовые махинации и незаконный лоббизм.

Прокурор Юзо Асонье во вступительном слове подчеркнул: «Человек, который сегодня находится на скамье в этом зале, полагал, что закон ему не писан. Никаких налогов, никаких банковских правил».

Асонье входит в командe специального прокурора Роберта Мюллера, занимающуюся расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США. Асонье, описывая 18 пунктов обвинения против Манафорта заявил, что политтехнолог за годы работы в Украине, где он консультировал пророссийских политиков во главе с Виктором Януковичем, заработал 60 миллионов долларов. Этот доход он утаил от американской налоговой службы. Ради этого он зарегистрировал счета в 30 иностранных банках, что позволило ему отмыть полученные деньги. Кроме того, Манафорт получал кредиты в американских банках, утаивая от них информацию о своих зарубежных счетах. «Все эти обвинения можно выразить тремя словами: Пол Манафорт лжец!» — подвел итог прокурор.

Он также сообщил, что благодаря своим «грязным деньгам» Манафорт утопал в роскоши. Он покупал дорогие дома и автомобили, тратил огромные суммы на модную одежду и аксессуары. Например, он носил часы стоимостью 21 тысяча долларов.

Адвокат Манафорта Томас Зенле в своем вступительном слове постарался изобразить своего клиента опытным и успешным политическим консультантом, который на протяжении 40 лет тяжело трудился, чтобы достичь успеха. Защита обрушилась на главного свидетеля обвинения — бывшего помощника и партнера Манафорта Рика Гейтса. В феврале Гейтс согласился сотрудничать с Мюллером и начал давать показания против Манафорта. Обвинения основаны преимущественно на материалах, полученных от Гейтса.

Зенле назвал Рика предателем. Он подчеркнул, что Гейтс «питался из того же котла», что и Манафорт, что именно Гейтс посоветовал Манафорту сложную схему экономии на налоговых выплатах. Адвокат Гейтса Томас Грин не отреагировал на это заявление.

Ожидается, что слушания продлятся не менее трех недель. Затем начнется еще один судебный процесс, но уже в Вашингтоне. Там внимание суда будет сконцентрировано на незаконной лоббистской деятельности Манафорта. Его обвиняют в том, что он на протяжении нескольких лет активно представлял интересы ряда украинских политиков в США, но при этом не зарегистрировался, как того требует закон, в качестве иностранного агента.