Компьютерная томография может навредить мозгу, — ученые

Здоровье

Специалисты Нидерландского института изучения рака призывают не злоупотреблять компьютерной томографией (КТ), так как, по их мнению, это исследование может повышать риск развития опухолей головного мозга, в том числе злокачественных. Во время проведения КТ используется рентгеновское излучение, которое потенциально небезопасно для человека, особенно для детей и подростков.

Ученые провели исследование, в котором участвовали более 168 тысяч детей и подростков младше 18 лет. С 1979 по 2012 год все они по тем или иным показаниям проходили одно или несколько КТ-сканирований. Оценивались случаи развития рака и смерти. Как выяснилось, у многих из тех, кому приходилось часто делать КТ, появлялись опухоли. Ученые утверждают, что была выявлена прямая связь между КТ и появлением новообразований.

Если человек делал компьютерную томографию несколько раз, риск рака мозга увеличивался в два — четыре раза. Поэтому специалисты советуют хорошо подумать, прежде чем отправляться на КТ. Любые подобные исследования должны быть строго обоснованны. Возможно, другие методы исследования тоже могут оказаться информативными.

Кстати, результаты исследования, опубликованного в онлайн-версии журнала Lancet несколько лет назад, свидетельствуют о том, что у ребенка, который подвергся КТ и получил дозу облучения около 50 миллигрей, в дальнейшем в три раза выше риск развития лейкоза, а у тех, кто получил дозу около 60 миллигрей, — почти в три раза выше риск злокачественных новообразований головного мозга.

«Уже более двадцати лет специалисты нашего университета изучают влияние радиации на организм человека, а данное исследование длилось восемь лет, — рассказал руководитель исследовательской группы Марк Пирс из Нью-Каслского университета (Великобритания). — Мы можем утверждать: получаемая ребенком при КТ доза радиации увеличивает риск развития лейкоза и рака мозга в дальнейшем в три раза. Дети более чувствительны, чем взрослые, поэтому ионизирующее излучение представляет для них гораздо большую опасность».

Марк Пирс и его коллеги полагают, что в большинстве случаев надо стараться использовать ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию, а КТ проводить по строгим клиническим показаниям.

Подготовила Мария ЗАВАДА