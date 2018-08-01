Убийство российских журналистов в Африке: что известно на данный момент

Мир

В понедельник, 30 июля, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были убиты три российских журналиста: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль (на фото). Они работали над проектом «Российские наемники» совместно с «Центром управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Это должен был быть документальный фильм- расследование о деятельности частной военной компании (ЧВК) Вагнера, известной также как группа Вагнера.

Напомним, это неофициальная военная организация, не входящая в состав Вооруженных сил России. По мнению независимых экспертов, управляет ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют еще «поваром Путина». Он начал создавать свою бизнес-империю как ресторатор. Затем открыл компанию, оказывающую услуги кейтеринга. Пригожин также создал медиа-холдинг, который связывают с так называемой «фабрикой троллей».

ЧВК Вагнера участвовала в боях на Донбассе. Затем наемников перебросили в Сирию. Там они понесли большие потери. Их участие в сирийском конфликте вызвало громкий международный скандал. Главные потери «вагнеровцы» понесли в феврале 2018 года, когда вступили в открытую конфронтацию с американскими военнослужащими. Американцы использовали в том бою авиацию.

В апреле 2018 года французская газета Le Monde сообщила, что ЧВК Вагнера действует теперь в ЦАР. Это одна из беднейших стран в мире, хотя ее недра богаты золотом, алмазами, кобальтом, ураном, нефтью. Последние 50 лет республику раздирают вооруженные конфликты. В настоящее время страной руководит бывший премьер-министр Фостен-Арканж Туадера. В октябре 2017 года он обратился за помощью к Москве. Это произошло на встрече Туадеры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В марте 2018 года Кремль заявил, что принял решение оказать ЦАР безвозмездную помощь. Вот после этого туда и были направлены наемники Вагнера.

Как сообщает агентство Reuters, «вагнеровцы» занимаются в основном обучением правительственных солдат. Однако, как показывает практика, наемники из ЧВК Вагнера обычно этим не ограничиваются. На Донбассе они участвовали в разделе сфер влияния криминальных группировок. В Сирии захватывали нефтяные скважины. В ЦАР им тоже есть, чем заняться, — алмазы, нефть, золото…

Как заявил главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин, Джемаль, Радченко и Расторгуев в последний раз вышли на связь вечером 29 июля. Они планировали посетить базу на территории резиденции Беренго, где, по данным СМИ, могли находиться наемники ЧВК Вагнера. Туда журналистов, однако, не пустили, потребовав аккредитацию от Министерства обороны ЦАР.

Все трое были опытнейшими журналистами. Как сказал Ходорковский, «эти смелые ребята привыкли не просто собирать материал, а хотели пощупать его своими руками».

Орхан Джемаль в разное время работал в «Московской газете», «Независимой газете», на телеканале «Дождь», возглавлял отделы политики в «Новой газете» и еженедельнике «Версия». Он был известен как военный корреспондент, готовивший репортажи с Северного Кавказа, из Южной Осетии, Ирака, Ливана, Сирии. О вооруженном конфликте России с Грузией в 2008 году Джемаль написал книгу «Война. Хроника пяти дней». Ему был 51 год.

Кинорежиссер-документалист Александр Расторгуев сотрудничал с телеканалом НТВ. Известен по фильму «Чистый четверг» о войне и повседневной жизни в Чечне. В 2014 году он вместе с Павлом Костомаровым и Александром Пивоваровым снял картину «Срок. Начало большой истории» о лидерах политической оппозиции в России. Ему было 47 лет.

Фотограф Кирилл Радченко с 2016 года работал видеомонтажером и оператором независимого абхазского сетевого агентства ANNA-News, специализирующегося на военной хронике. В 2017 году на портале выходили его фоторепортажи из Сирии. Ему было 33 года.

Тела журналистов обнаружили в районе контрольно-пропускного пункта, расположенного в 23 километрах от крупного транспортного узла Сибю. Как сообщил выживший при нападении водитель автомобиля, группа возвращалась из Кага-Бандоро.

«Несколько вооруженных лиц выскочили из зеленых насаждений у обочины дороги и открыли огонь по транспортному средству», — такая формулировка содержится в полицейском отчете, сделанном на основании показаний водителя. Он утверждает, что это была засада. На них напали около 10 человек в тюрбанах. Все они говорили по-арабски.

На данный момент существуют три версии убийства российских журналистов. Первая — вооруженное ограбление. Джемаль, Расторгуев и Радченко колесили по ЦАР с комплектом дорогой аппаратуры. И это видели многие. Однако люди, хорошо знавшие Орхана, считают, что он с его колоссальным опытом работы в горячих точках вряд ли бы попался в такую ловушку.

Вторая версия основана на сообщениях о том, что в районе, через который проезжали журналисты, местное население восстало против наемников ЧВК Вагнера. Бунт был спровоцирован убийством одного из местных жителей. Его якобы совершили «вагнеровцы». Возмущенные люди не стали разбираться, кто перед ними. Узнали, что едут россияне, и открыли огонь.

Сторонники третей версии полагают, что засаду на журналистов устроили сами наемники. Возможно, Джемаль и его товарищи выяснили что-то такое, что «вагнеровцы» никак не могли позволить придать огласке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что один из убитых журналистов, Орхан Джемаль, говорил об Украине.

