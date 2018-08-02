- 2:48 В РФ предлагают сократить рабочий день в жаркую погоду
- 2:15 Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $700 млрд
- 1:55 В МИД объяснили, как жителей Крыма с паспортами РФ пустили в Финляндию
- 1:20 Россия пытается навязать украинцу Усику свое гражданство
- 0:55 Неожиданно: три российских биатлонистки будут выступать за сборную Украины
- 0:10 Лех Валенса извинился перед президентом Польши
- 23:34 Усик не ждет присвоения звания Героя Украины
- 23:11 Савченко написала письмо Трампу
- 23:09 Власти США назвали имена арестованных украинских хакеров
- 22:55 В России в жестком ДТП погибли шестеро украинцев
Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $700 млрд
Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $ 700 млрд. За такой проект бюджета проголосовали 87 сенаторов, 10 высказались против, передает The Washington Examiner.
Ранее палата представителей США проголосовала за проект оборонного бюджета объемом $ 717 млрд.
Напомним, что 24 июля, согласно отчетам комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, стало известно о намерении США продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.
влажность:
давление:
ветер:
“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”