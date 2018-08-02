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Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $700 млрд

2:15 2 августа 2018   19
Сенат США
Инф. «ФАКТОВ»

Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $ 700 млрд. За такой проект бюджета проголосовали 87 сенаторов, 10 высказались против, передает The Washington Examiner.

Ранее палата представителей США проголосовала за проект оборонного бюджета объемом $ 717 млрд.

Напомним, что 24 июля, согласно отчетам комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, стало известно о намерении США продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

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