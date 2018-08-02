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Пятилетний сын принца Уильяма и Кейт попал в список 30 самых стильных британцев (фото)
В четверг, 2 августа, популярный журнал Tatler опубликовал свой ежегодный список 30 самых стильных жителей Великобритании. Оказавшиеся в нем знаменитости распределены не по местам, а по группам.
В группе «Члены королевской семьи» дебютировал пятилетний принц Джордж. Старший сын принца Уильяма и Кейт покорил экспертов Tatler своими шортами, рубашками с коротким рукавом и носочками. Издание отмечает, что это классический стиль британского мальчика, любимый, который у многих ассоциируется с образом Кристофера Робина, героя книг Алана Александра Милна о Винни-Пухе и его друзьях. И это особенно актуально в 2018 году, когда в мировой прокат выходит фильм «Кристофер Робин».
Принц Джордж оказался в списке в компании своих родственников. Еще пять членов королевской семьи названы самыми стильными, но он — единственный мужчина в этой группе.
Tatler особо отметил стиль королевы Елизаветы II.
Безусловно попали в список мать Джорджа Кейт, герцогиня Кембриджская, его тетя Меган, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, а также герцогиня Корнуольская Камилла, супруга принца Чарльза и 22-летняя леди Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда.
Кинозвезды представлены в списке тремя персонами. Это актер Мэтт Смит, который играет одну из главных ролей в культовом сериале «Корона», рассказывающем о жизни Елизаветы II, актриса Лили Джеймс, звезда второй части популярного мюзикла «Mamma Mia!», и актер Дэниел Калуя, сыгравший в нашумевших фильмах «Прочь» и «Черная пантера».
Мэтт Смит
Лили Джеймс
Дэниел Калуя
Поп-звезд в списке Tatler меньше — певица Дуа Липа, которая пела на «Олимпийском» в Киеве перед финалом Лиги чемпионов в мае 2018 года, и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз.
Дуа Липа
Гарри Стайлз
Попали в список самых стильных британцев также дизайнеры Стелла Маккартни и Джонатан Андерсон, супруга Джорджа Клуни Амаль, 7-й герцог Вестминстер, Никки Хилтон (младшая сестра Париж Хилтон), бывшая супермодель Джерри Холл, которая была женой Мика Джаггера, а два года назад вышла замуж за медиа-магната Руперта Мердока.
Стелла Маккартни
Амаль Клуни
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