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Политика

Угроза катастрофы: появился тревожный прогноз по Украине на ближайший год

17:27 2 августа 2018   551
арестович
Инф. «ФАКТОВ»

Предвыборный год для Украины стал тяжелым, поскольку Кремль через своих агентов внутри Украины пытается спровоцировать волну народного гнева, а ближе к выборам ситуация будет только усугубляться. Такое мнение «ФАКТАМ» высказал известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

«Мы наблюдаем картину, когда с экранов телеканалов и на улицах все чаще звучат упреки в адрес властей — Минобороны, полиции, президента. Сейчас очень многие хотят снять Петра Алексеевича (Порошенко), — отмечает Арестович. — Мы попали в такую ситуацию, когда власть не может обеспечить резкий экономический рост, получая в ответ порцию негодования от населения. Масло в огонь будут подливать агенты Кремля, действующие внутри Украины».

По прогнозам блогера, в день голосования населению придется делать выбор между действующим главой государства и кандидатом «Россия».

«Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению, — отмечает Арестович. — Если мы посмотрим на Юлию Тимошенко, бывших „регионалов“, Виктора Медведчука, то увидим, что мы попали в тяжелую ситуацию, в которой Порошенко — наш единственный шанс на сохранение проевропейского вектора развития Украины. Да, у него есть недостатки — это и коррупция, и ряд других вещей, но приход к власти других кандидатов для нас катастрофичен».

Какое будущее ждет Украину в случае победы пророссийского политика, читайте в статье «Путин приготовил для Украины страшный сценарий, все начнется очень скоро».

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