Что никогда не стоит покупать на распродажах: советы фэшн-эксперта

Стиль жизни

Летние распродажи достигли своего апогея. И чем ниже цены, тем больше искушение отовариться. «Прозрение» наступает, когда понимаешь, что часть вещей, приобретенных с таким азартом, вам уже не нравятся так, как прежде, они мало к чему подходят в гардеробе, да и вообще, почему-то хочется чего-то совсем другого.

О том, что никогда не стоит покупать на распродажах, а что, напротив, достойно внимания, «ФАКТАМ» рассказала фэшн-эксперт Ирина Бейли.

— Прежде всего, не советую покупать вещи впрок, — говорит Ирина Бейли. — Например, тесное на вас платье с расчетом на то, что к следующему лету вы похудеете. Если оно на вас не застегивается, откажитесь от покупки, даже если вещь вам очень нравится.

Еще один совет: не покупайте на грядущий сезон одежду, которая в тренде в этом сезоне. Есть вероятность, что через год будете выглядеть в ней нелепо. Увидев вас в новом платье, кто-то обязательно невзначай заметит: «О, этот цвет был фаворитом в прошлом году!» На распродажах стоит покупать классику, которая вне моды. В частности, вечерние наряды. Не рекомендую покупать на распродажах большое количество одежды, если вы намерены изменить цвет волос или вообще стиль. Может случиться, что купленные вещи не будут соответствовать вашему новому образу. Если все же удержаться от совершения покупок не удается, приобретайте универсальную одежду, которая будет уместно смотреться независимо от того, короткая у вас стрижка или длинные волосы, блондинка вы или брюнетка.

— Один мой знакомый любит акцию: три вещи по цене одной. В результате из трех акционных пиджаков обычно все равно носит один.

— Такая покупка может считаться удачной, если человеку подходят все три вещи. Но это случается нечасто. Если на вас хорошо сидит лишь одна, а две другие нужно перешивать, подгоняя под вашу фигуру, все это может вам обойтись дороже покупки одной, но безупречно сидящей на вас трендовой вещи. Золотое правило шопинга в период распродаж: смотрите сначала не на стоимость, а на вещь, и если вы хотели бы иметь ее в своем гардеробе за любую цену, эта покупка не будет ошибкой.

— Хорошее правило.

— Не стоит покупать блузу, если вы не знаете, с какой юбкой или брюками сможете ее носить. Потенциал вещи рассчитывается так: поделите цену на количество комбинаций с другими вещами в вашем гардеробе. Прекрасно, если жакет, который вам приглянулся в магазине, можно носить не с одним вашим платьем, а с несколькими, к тому же с брюками и юбками.

— Продавцы на распродажах умеют убеждать аргументом, что больше шанса совершения такой выгодной покупки не будет.

— Задача продавца — продать, поэтому слушайте прежде всего свое я. Чтобы понять, насколько в данной вещи вам комфортно, подвигайтесь в ней, сядьте, поднимите руки… Ваше тело лучше всех советчиков подскажет вам, нужна ли вам эта покупка. Отправляться на шопинг лучше в одиночестве, а не в компании подруг или родственников. В спокойствии вы сможете сами оценить все «за» и «против», без поправки на чей-то вкус.

— Бывает, вещь нравится, но затрудняешься выбрать цвет. Хотелось бы иметь обе, если, к тому же невысокая цена.

— Покупать две одинаковые вещи разного цвета не стоит. Выберите ту, которая вас освежает. И еще при выборе цвета помните: светлая маркая вещь прослужит вам гораздо меньше, чем темная. Белое придется чаще стирать или сдавать в чистку, что обойдется недешево.

— Иногда есть искушение купить вещь, которую заведомо не будешь носить. Для того, чтобы ее надеть, нужен какой-то особый повод, и даже когда он наступает, почему-то надеваешь что-то более удобное, привычное.

— Да, такое случается, поэтому в подобных случая советую не принимать решение сразу же на месте. Зайдите в магазин через несколько дней и примерьте вещь еще раз. Если она ваша, обязательно вас дождется.

— Одна моя знакомая зачастую выбирает вещь в новой коллекции и ждет, когда цена упадет до приемлемой для нее.

— Так поступают и далеко не бедные люди, даже звезды. В США, например, есть распродажи, куда можно попасть… по входным билетам. Это касается самых дорогих и известных мировых брендов. Билет может стоить сто долларов и больше. Но, по словам участников этих элитных распродаж, посещать такие сейлы выгодно. Заплатив за входной билет, человек получает возможность приобрести люксовые вещи намного дешевле. Попасть на такие распродажи не так просто. Нужно либо состоять в сообществе ценителей той или иной марки, либо дружить со стилистами, которые обладают подобной информацией.

— Летом многие отправляются на отдых за границу и там не упускают возможности поучаствовать в распродажах. На какие особенности нужно обратить внимание?

— Не покупайте вещи без примерки, так как в разных странах размеры могут не соответствовать привычным для нас стандартам. Например, в Китае размер L близок к M. В Европе часть денег за покупки вам вернут на границе, а вот в США зачастую цена товара указана без учета налога, то есть вещь обойдется дороже, чем указано на ценнике. Что касается ассортимента товаров, то за границей обратите внимание на распродажу аксессуаров: шарфов, поясов, брошей, портмоне… У нас ведь скидки на них делаются редко. Портмоне или шарф всегда могут стать хорошим подарком для родных и друзей. Преимущество такого презента в том, что никогда не ошибетесь в размере.

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Фото из альбома Ирины Бейли