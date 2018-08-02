В Сумах застрелили бывшего депутата

Происшествия

В Сумах во дворе собственного дома по улице Толстого был найден мертвым Анатолий Жук — бывший депутат горсовета и экс-директор земельного департамента.

Тело обнаружил отец убитого. Скончался Жук от огнестрельных ранений. Неподалеку от тела полиция обнаружила пистолет.

«Думаем, что совершено убийство Жука Анатолия, разбираемся в вопросе с уголовно-процессуальной точки зрения», — заявил в эфире UA:Сумы заместитель начальника областного управления Национальной полиции Владимир Бабич.

На месте событий работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники кинологической службы. Им предстоит установить причины и обстоятельства смертельного ранения экс-депутата.

Анатолий Жук на выборах в 2015 году баллотировался на пост Сумского городского головы. Также известен как руководитель общественного объединения «Сумчане».

Напомним, 31 июля громкое убийство было совершено в Бердянске Запорожской области — был застрелен местный активист и ветеран АТО.