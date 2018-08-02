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В Сумах застрелили бывшего депутата
В Сумах во дворе собственного дома по улице Толстого был найден мертвым Анатолий Жук — бывший депутат горсовета и экс-директор земельного департамента.
Тело обнаружил отец убитого. Скончался Жук от огнестрельных ранений. Неподалеку от тела полиция обнаружила пистолет.
«Думаем, что совершено убийство Жука Анатолия, разбираемся в вопросе с уголовно-процессуальной точки зрения», — заявил в эфире UA:Сумы заместитель начальника областного управления Национальной полиции Владимир Бабич.
На месте событий работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники кинологической службы. Им предстоит установить причины и обстоятельства смертельного ранения экс-депутата.
Анатолий Жук на выборах в 2015 году баллотировался на пост Сумского городского головы. Также известен как руководитель общественного объединения «Сумчане».
Напомним, 31 июля громкое убийство было совершено в Бердянске Запорожской области — был застрелен местный активист и ветеран АТО.
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