Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций

Спорт

В пятницу, 3 августа, в отечественной Премьер-лиги пройдет «украинское классико» — киевское «Динамо» на столичном НСК «Олимпийский» будет принимать донецкий «Шахтер».

В прошлом сезоне «горняки», хоть и стали чемпионом Украины, ни разу не смогли выиграть у динамовцев — три победу праздновали киевляне, еще в одной игре была зафиксирована ничья. А две недели назад принципиальные соперники встречались между собой в борьбе за Суперкубок страны, и тогда минимальную победу одержали динамовцы Киева (победный мяч на счету Виталия Буяльского).

Отмечу, что центральная игра тура вынесена на пятницу в связи с участием «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов — уже во вторник, 7 августа, динамовцам предстоит сыграть на выезде с чешской «Славией».

В прямой трансляции матч покажет телеканал «2+2», начало вещания — в 18:50. Сразу после завершения поединка в эфир выйдет программа «Профутбол», в которой ведущий и приглашенные эксперты обсудят прошедший поединок, а также другие интересные события, произошедшие в украинском и мировом футболе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» подписало третьего бразильца.

Фото ФК «Динамо» (Киев)