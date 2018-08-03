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Где смотреть онлайн «Динамо» — «Шахтер»: расписание трансляций
В пятницу, 3 августа, в отечественной Премьер-лиги пройдет «украинское классико» — киевское «Динамо» на столичном НСК «Олимпийский» будет принимать донецкий «Шахтер».
В прошлом сезоне «горняки», хоть и стали чемпионом Украины, ни разу не смогли выиграть у динамовцев — три победу праздновали киевляне, еще в одной игре была зафиксирована ничья. А две недели назад принципиальные соперники встречались между собой в борьбе за Суперкубок страны, и тогда минимальную победу одержали динамовцы Киева (победный мяч на счету Виталия Буяльского).
Отмечу, что центральная игра тура вынесена на пятницу в связи с участием «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов — уже во вторник, 7 августа, динамовцам предстоит сыграть на выезде с чешской «Славией».
В прямой трансляции матч покажет телеканал «2+2», начало вещания — в 18:50. Сразу после завершения поединка в эфир выйдет программа «Профутбол», в которой ведущий и приглашенные эксперты обсудят прошедший поединок, а также другие интересные события, произошедшие в украинском и мировом футболе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» подписало третьего бразильца.
Фото ФК «Динамо» (Киев)
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