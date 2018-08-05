Самолет вел себя странно: раскрыты подробности авиакатастрофы в Альпах (фото)

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В Швейцарии расследуют крушение экскурсионного самолета Ju-52 с туристами на борту, случившееся 4 августа. Подтверждена гибель всех 20 человек, находившихся на борту — 17 пассажиров и трех членов экипажа. Самолет авиакомпании Ju-Air использовался для обзорных экскурсий по Швейцарским Альпам, все погибшие пассажиры были туристами.

Как сообщает Daily Mail, в авиакатастрофе погибли одиннадцать мужчин и девять женщин. Самому младшему из погибших — 42 года, самому старшему — 84. Большинство жертв были швейцарцами. Также погибла семья из Австрии: муж, жена и их взрослый сын. Экскурсионная авиакомпания Ju-Air на время расследования приостановила деятельность.

Самолет осуществлял полет из Локарно через Альпы в Дюбендорф. Уже в первые сутки следствие обнаружило множество странностей в картине крушения. Очевидцы говорят, что над Оберсаксеном к югу от места крушения Ju-52 летел на высоте около 3300 метров. В горах самолет по непонятным причинам резко потерял высоту и падал практически вертикально. Не обнаружено никаких признаков внешнего воздействия на воздушное судно: не было столкновений ни с другими самолетами, ни с инфраструктурой в горах. До падения самолет не имел повреждений. Пожара на борту не было ни до, ни после крушения.

За штурвалом Ju-52 находились не новички: командир воздушного судна, бывший военный пилот налетал 900 часов. У второго пилота на счету служба в Военно-воздушных силах и 250 часов полетов. Сигнал тревоги пилоты не посылали.

Самолет Ju-52 — это знаменитый «Юнкерс», основной транспортный самолет нацистской Германии, который активно использовался во время гражданской войны в Испании, а потом во время Второй мировой войны. Оставшиеся на ходу «Юнкерсы» сейчас используются в мирных целях: в Швейцарии на таких самолетах проводят туристические воздушные экскурсии над Альпами. Традиционно управляют самолетами такого типа бывшие военные летчики.

Авиакатастрофа самолета Ju-Air случилась спустя считаные часы после другого авиакрушения в Швейцарии. 4 августа в лесу в районе горного массива Пилатус упал летевший во Францию легкомоторный самолет, погибла семейная пара и двое их детей. Оба авиаинцидента случились в 110 километрах друг от друга.

Фото avherald.com,