Порошенко отметил повышение эффективности украинской логистики

Украина

Украина оказалась на 66 строчке по показателю логистической эффективности по версии Всемирного банка. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности. По сравнению с рейтингом 2016 года, Украина улучшила результат на 14 позиций.

«По сравнению с позапрошлым годом, Украина поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018 и заняла 66 место среди 160 стран мира», — написал глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Всемирный банк подтвердил прогноз роста мировой экономики на 3,1%. В то же время инфляция в Украине, согласно данным этого финансового учреждения, останется высокой.