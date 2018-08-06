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Мужчина убил свою дочь и себя: под Житомиром произошло жуткое ЧП
Возле лесного массива под Житомиром местные жители обнаружили страшную находку: машину с мертвыми мужчиной и девочкой в салоне. Автомобиль «Renault Kangoo» был брошен на окраине села Каменки Житомирского района. Нашли машину вечером 5 августа.
Как рассказал начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, погибших уже опознали. Ими оказались жители Житомира — 34-летний мужчина и его 8-летняя дочь. По всем признакам, мужчина сначала убил ребенка, а затем совершил самоубийство. Причины своего страшного поступка мужчина объяснил в записке: автор ссылался на бытовые неурядицы и недоразумения в семье.
По факту открыто уголовное производство, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 17-летний выпускник школы спрыгнул с крыши 14-этажного здания.
Фото Вячеслав Печененко/Facebook
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”