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Происшествия

Мужчина убил свою дочь и себя: под Житомиром произошло жуткое ЧП

12:11 6 августа 2018   51
машина
Инф. «ФАКТОВ»

Возле лесного массива под Житомиром местные жители обнаружили страшную находку: машину с мертвыми мужчиной и девочкой в салоне. Автомобиль «Renault Kangoo» был брошен на окраине села Каменки Житомирского района. Нашли машину вечером 5 августа.

Как рассказал начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, погибших уже опознали. Ими оказались жители Житомира — 34-летний мужчина и его 8-летняя дочь. По всем признакам, мужчина сначала убил ребенка, а затем совершил самоубийство. Причины своего страшного поступка мужчина объяснил в записке: автор ссылался на бытовые неурядицы и недоразумения в семье.

По факту открыто уголовное производство, полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 17-летний выпускник школы спрыгнул с крыши 14-этажного здания.

Фото Вячеслав Печененко/Facebook


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