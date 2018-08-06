В сети сообщили о природной аномалии возле Запорожья (видео)

Происшествия

Звукорежиссер из Запорожья Александр Олейник показал в социальных сетях пугающие видео — воду Днепра, которая покрылась странной зеленой жидкостью, а также мертвых рыб, которых прибило к берегу.

«Это ужасно! Я еще такого не видел. Что происходит с природой? Если сейчас это не остановить, то дальше будет только хуже», — так прокомментировал снятое автор видеролика.

Отвечая на вопросы под постом, Александр Олейник сообщил, что съемки он вел за Хортицей. По его словам, за ночь, что он рыбачил на Днепре, к берегу прибило немало полумертвых рыб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине был зафиксирован масштабный замор рыбы — тонну мертвого бычка обнаружили на берегу Каховского водохранилища.