Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В сети сообщили о природной аномалии возле Запорожья (видео)

14:16 6 августа 2018   475
Умирающая рыба
Инф. «ФАКТОВ»

Звукорежиссер из Запорожья Александр Олейник показал в социальных сетях пугающие видео — воду Днепра, которая покрылась странной зеленой жидкостью, а также мертвых рыб, которых прибило к берегу.

«Это ужасно! Я еще такого не видел. Что происходит с природой? Если сейчас это не остановить, то дальше будет только хуже», — так прокомментировал снятое автор видеролика.

Отвечая на вопросы под постом, Александр Олейник сообщил, что съемки он вел за Хортицей. По его словам, за ночь, что он рыбачил на Днепре, к берегу прибило немало полумертвых рыб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Херсонщине был зафиксирован масштабный замор рыбы — тонну мертвого бычка обнаружили на берегу Каховского водохранилища.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины