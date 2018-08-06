Степаненко не пускает Петросяна в его собственную квартиру

Шоу-бизнес

В понедельник, 6 августа, в Хамовническом суде Москвы состоялось первое заседание по иску популярной артистки Елены Степаненко к ее мужу, известному юмористу Евгению Петросяну. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Степаненко потребовала раздела имущества. В иске она претендует на восемь из 10 московских квартир, принадлежащих им, а также на весь антиквариат, мебель и прочее движимое имущество.

Ни один из супругов в суд не пришел. На заседании присутствовали только адвокаты. Напомним, интересы Петросяна представляет Сергей Жорин. Ему противостоит Елена Забралова.

Адвокат Степаненко подтвердила имущественные претензии своей клиентки. Кроме того, выяснилось, что Степаненко требует передать ей авторские права на все совместное творчество с Петросяном. В активе четы комиков несколько двухчасовых концертных программ, над которыми они трудились совместно. Помимо прочего, Петросян является автором сценария и режиссером двух больших сольных концертов Елены Степаненко — «Бабы, вперед!» (2001), «Включайте, посмеемся!» (2001).

Жорин заявил о встречном иске. И одержал для Петросяна первую победу — иск был принят к рассмотрению. Адвокат юмориста подчеркнул, что его клиент настаивает на разводе, но считает справедливым разделить все имущество — как недвижимое, так и движимое — поровну. При этом Петросян уступает Степаненко право выбора. Она может первой назвать квартиры и вещи, которые хотела бы оставить себе. Если его часть будет оценена как половина всего имущества, он спорить не станет.

Адвокат Петросяна сделал еще несколько громких заявлений. Он сообщил суду, что сам развод является формальностью — супруги не живут вместе уже последние 15 лет! Однако они сохранили сотрудничество как творческие личности. И артист надеется, что Степаненко не станет отказываться от дальнейшего сотрудничества.

Но, по словам Жорина, Елена Григорьевна «заняла позицию такую, что ей кажется, что она может диктовать условия, поскольку основные активы находятся там, где она живет». Адвокат пожаловался, что Степаненко под различными предлогами не пускает в квартиру ни самого Петросяна, хотя он является официальным владельцем этой недвижимости, ни его представителей, в том числе адвоката, которые намерены провести оценку имущества.

«То у нее болит голова, то она в отъезде. Я считаю, что это диктатура и ультиматумы. Надо это прекращать», — сказал Жорин. При этом адвокат подчеркнул, что «Евгений Ваганович ведет себя более чем мягко».