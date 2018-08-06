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Вместо следить за дорогой — листал Facebook: в сети возмущены поведением водителя маршрутки Киев-Ровно (видео)
В сети продолжается обсуждение видео с неадекватным водителем микроавтобуса, следующего по маршруту Киев-Ровно. Пассажир автобуса показала, как водитель за рулем… просматривает новости в Facebook.
В комментариях к ролику пользователи сообщают, что подобные инциденты доводилось переживать и им.
«Из Ровно в Киев. 5.08.18 в 10.00 (водитель) также играл в телефон и щелкал семечки. На замечания реагировал агрессивно», — написал Леонид Щавлинский.
«Аналогично ехала маршруткой Черновцы-Ровно. В Фейсбуке всю дорогу сидел, локтями рулил», — поделилась опытом Юлия Федорчук.
Напомним, ранее в сети рассказали о новом способе мошенничества в BlaBlaCar.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”