Общество

Вместо следить за дорогой — листал Facebook: в сети возмущены поведением водителя маршрутки Киев-Ровно (видео)

В сети продолжается обсуждение видео с неадекватным водителем микроавтобуса, следующего по маршруту Киев-Ровно. Пассажир автобуса показала, как водитель за рулем… просматривает новости в Facebook.

В комментариях к ролику пользователи сообщают, что подобные инциденты доводилось переживать и им.

«Из Ровно в Киев. 5.08.18 в 10.00 (водитель) также играл в телефон и щелкал семечки. На замечания реагировал агрессивно», — написал Леонид Щавлинский.

«Аналогично ехала маршруткой Черновцы-Ровно. В Фейсбуке всю дорогу сидел, локтями рулил», — поделилась опытом Юлия Федорчук.

Напомним, ранее в сети рассказали о новом способе мошенничества в BlaBlaCar.

