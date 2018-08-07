Мир

В день 10-й годовщины агрессии против Грузии в РФ объяснили, почему выступают против расширения НАТО

Расширение НАТО вызывает беспокойство Москвы, так как военные возможности альянса, в том числе ядерные, нацелены на Россию. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В данном случае речь идёт не только о стратегических ядерных силах, но уже и о тактическом ядерном оружии, которое при приближении к границам Российской Федерации приобретает качество стратегического ядерного оружия»,— сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, страны НАТО продолжают рассматривать Россию в качестве потенциального противника.

«Расширение НАТО — это безусловная угроза Российской Федерации. И это безусловный вызов», — считает премьер, который, будучи президентом страны, санкционировал в 2008 году ввод подразделений российской 58-й армии на территорию Южной Осетии и начало военных действий на территории Грузии.

Напомним, что 5 января 2008 года Грузия одновременно с президентскими выборами провела референдум по вопросу о членстве в НАТО. По результатам референдума за присоединение к НАТО высказались 77% грузинских избирателей. В начале апреля на саммите НАТО в Бухаресте главы государств и правительств стран-членов НАТО заявили, что Грузия сможет стать членом НАТО.

В свою очередь, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва крайне негативно отнеслась бы к вступлению Грузии и Украины в НАТО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в десятую годовщину оккупации территории Грузии и агрессии со стороны Российской Федерации (РФ) с визитом солидарности в страну прибыли дипломаты Польши, стран Балтии и Украины.