В ЕС Россию обвинили в нарушении прав Олега Сенцова

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Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила о том, что Европейский союз солидарен с Олегом Сенцовым и требует от России помимо быстрого и надлежащего лечения немедленного освобождения его и всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на Крымском полуострове. Об этом она написала в своем Twitter.

The EU stands in solidarity with Oleg Sentsov and, in addition to swift and appropriate medical treatment, expects his immediate release, along with all illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula https://t.co/lleP38hA70 — Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 7 октября 2018 г.

Косьянчич подчеркивает, что Сенцов был заключен в тюрьму за предполагаемые действия, связанные с протестом против незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, и ЕС считает его дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.

«Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Состояние его здоровье сейчас критически ухудшилось. Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение власти РФ нарушили его права и свои обязательства в области прав человека согласно международному праву», — заявила представитель Евросоюза.

Напомним, украинское представительство правозащитной организации Amnesty international заявило о недопустимости принудительного кормления, «которое является фактически разновидностью пытки», и требует предоставления Олегу Сенцову своевременной и эффективной медицинской помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский политузник Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения, написал в письме, что с 6 октября «вынужден прекратить свою голодовку». Режиссер объясняет это угрозой применения к нему «насильственного кормления».

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