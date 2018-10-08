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Мир

В ЕС Россию обвинили в нарушении прав Олега Сенцова

6:40 8 октября 2018   34
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила о том, что Европейский союз солидарен с Олегом Сенцовым и требует от России помимо быстрого и надлежащего лечения немедленного освобождения его и всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на Крымском полуострове. Об этом она написала в своем Twitter.

Косьянчич подчеркивает, что Сенцов был заключен в тюрьму за предполагаемые действия, связанные с протестом против незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, и ЕС считает его дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.

«Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Состояние его здоровье сейчас критически ухудшилось. Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение власти РФ нарушили его права и свои обязательства в области прав человека согласно международному праву», — заявила представитель Евросоюза.

Напомним, украинское представительство правозащитной организации Amnesty international заявило о недопустимости принудительного кормления, «которое является фактически разновидностью пытки», и требует предоставления Олегу Сенцову своевременной и эффективной медицинской помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский политузник Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения, написал в письме, что с 6 октября «вынужден прекратить свою голодовку». Режиссер объясняет это угрозой применения к нему «насильственного кормления».

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