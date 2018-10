В ЕС Россию обвинили в нарушении прав Олега Сенцова

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила о том, что Европейский союз солидарен с Олегом Сенцовым и требует от России помимо быстрого и надлежащего лечения немедленного освобождения его и всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на Крымском полуострове. Об этом она написала в своем Twitter.

The EU stands in solidarity with Oleg Sentsov and, in addition to swift and appropriate medical treatment, expects his immediate release, along with all illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula https://t.co/lleP38hA70