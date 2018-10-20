Трамп объявил о выходе США из договора с Россией о ликвидации ракет

Мир

В субботу, 20 октября, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Как передает AP, он обвинил Кремль в нарушении договора.

Ранее Вашингтон не раз выдвигал свои претензии Москве в связи с этим из-за разработанной в России крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса «Искандер». США и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора. Россия это отрицает. В ответ Москва также неоднократно обвиняла Вашингтон в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД. Заявление об этом, как ожидалось должен был сделать советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки между двумя странами.

Британская газета The Guardian сообщала, что Болтон выступает за выход США из Договора о РСМД, но это решение еще придется согласовать со всеми членами президентской администрации. Идею Болтона не поддерживали государственный секретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис. Вместе с тем на этой неделе Белый дом уже проинформировал своих европейских союзниках о планах выйти из договора с Россией, чтобы посмотреть на их реакцию.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году собирался разместить на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, что подтвердили тогда и Москва, и Вашингтон. К тому времени СССР уничтожил 1 752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Договор имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, предоставив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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