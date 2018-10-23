Мир

Чего пристали? В сети карикатурой высмеяли слова Путина про рай и ядерную войну

Известный художник Sergey Elkin разместил у себя в Facebook карикатуру на очередное скандальное заявление российского президента Владимира Путина, сделанное им на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 18 октября.

Напомним, тогда глава РФ заявил следующее: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы — жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют».

После того, как в мире ужаснулись от человеконенавистнических высказываний лидера ядерной державы, на арену традиционно выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в речи Путина нужно обращать внимание не на то, кто куда попадет, а на то, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. Именно это, по словам Пескова, хотел сказать президент РФ, но «более емкими словами».

«Вот что было главное, здесь очень важно это понять. Остальное — это все аллегория», — сказал Песков.

Нелепую ситуацию, когда пресс-секретарь «переводит» слова президента, как раз и изобразил Сергей Елкин. На его карикатуре показан Путин в виде черного «ангела мира» с черными крыльями, который пытается «откреститься» от своих высказываний словами об аллегории (выражение отвлеченной мысли в конкретном образе) и метафоре (слово в переносном значении).



Пользователи сети по достоинству оценили юмор художника, не забыв при этом дать оценку словам президента РФ.

«Четвертая стадия шизофрении — шутить на тему радиоактивного апокалипсиса», «Съехал с сатисфакции, апостол Вова?», «Апостол или остолоп?», «Палиндром в тему: «Лидер бредил», «Про «рай» — аллегория, а про «сдохнут» — метафора», — пишут они.

Слово «аллегория» читатели удачно заменяют медицинским термином, считая, что у Путина «аллергия на мир».

А также поясняют «от лица президента РФ» причину его жестокого высказывания: «Да, аллегория! И чтоб вас, дубин, от Керчи отвлечь моим маразмом. Весь удар на себя взял».

Досталось в обсуждениях и «говорящим усам Путина», которого называют «переводчиком с русского на русский».

Итог обсуждению подвел пользователь Pole Vetrov.

«Я вам скажу, как будет с россией. Бледнейший тянет время и травит байки из склепа. Рабы хавают и просят еще, им интересен этот сюжет, в котором их называют „мы“. Ну, а бабло тем временем успешно присваивается шайкой наперсточников», — считает он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России свежей карикатурой высмеяли Путина с его царскими замашками, наградив «короной» из граблей.

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