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Девочка созрела: Эмили Ратаковски поделилась сочным топлесс-фото
27-летняя американская модель Эмили Ратаковски поделилась с читателями своего Instagram-аккаунта фотографиями из отпуска в колумбийской Картахене, а также приняла участие в откровенной фотосессии. Фото девушка выложила на своей странице в соцсети.
Первое фото из отпуска девушка выложила три дня назад. Снимок сделан на одном из городских пляжей. Хотя Ратаковски не стала проставлять геометку, фанаты немедленно поняли, где она находится, и «разоблачили» знаменитость в комментариях. Подпись к фотографии, кстати, сделана на испанском языке: «Feliz Navidad» («Счастливого Рождества!»).
На следующий день эффектная модель выложила несколько снимков самого города. На некоторых из них Ратаковски позирует со своими родными и близкими, другие же карточки просто представляют собой панорамы городских улиц. В этот раз девушка решила совместить английский и испанский языки, написав: «Merry Christmas from our family to yours! Muchas gracias, Cartagena!» («Счастливого Рождества от нашей семьи — вашей! Большое спасибо, Картахена!»).
Однако по-настоящему Ратаковски взорвала социальные сети тем, что поделилась с читателями фотографией полностью без одежды. На снимке соблазнительная модель предстает абсолютно голой, лишь прикрыв свою немаленькую грудь руками. За короткий срок фотография собрала почти 1,5 миллиона «лайков».
Напомним, что Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27-летняя модель приняла участие в модной съемке, а затем решила отметить Рождество в компании своего мужа.
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