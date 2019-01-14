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«Ювентус» представил линию повседневной одежды (фото, видео)
34-кратный чемпион Италии туринский «Ювентус» выпустил новую линию повседневной одежды.
Представили модные новинки футболисты туринского клуба Эмре Джан, Дуглас Коста и Федерико Бернардески, фото с которыми наряду с профессиональными моделями украшают клубный интернет-магазин.
Примечательно, что одежда выпущена под слоганом Life is a matter of black and white — «Жизнь — это вопрос черного и белого» (черный и белый — клубные цвета «Ювентуса». — Авт.).
Болельщикам туринского клуба, желающим приобрести что-либо из новой коллекции, придется выложить от 49 евро за футболку до 189 евро за стильный пуловер.
* Эмре Джан
* Эмре Джан
* Федерико Бернардески
* Дуглас Коста
* Федерико Бернардески и Дуглас Коста
Отмечу, что свой первый официальный матч в 2019 году «Ювентус», лидирующий в турнирной таблице итальянской Серии А, проведет 16 января, когда в матче за Суперкубок Италии сыграет в Джидде (Саудовская Аравия) с «Миланом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист Златан Ибрагимович закрыл свою линию одежды.
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