«Ювентус» представил линию повседневной одежды (фото, видео)

Спорт

34-кратный чемпион Италии туринский «Ювентус» выпустил новую линию повседневной одежды.

Представили модные новинки футболисты туринского клуба Эмре Джан, Дуглас Коста и Федерико Бернардески, фото с которыми наряду с профессиональными моделями украшают клубный интернет-магазин.

Примечательно, что одежда выпущена под слоганом Life is a matter of black and white — «Жизнь — это вопрос черного и белого» (черный и белый — клубные цвета «Ювентуса». — Авт.).

Болельщикам туринского клуба, желающим приобрести что-либо из новой коллекции, придется выложить от 49 евро за футболку до 189 евро за стильный пуловер.

* Эмре Джан

* Эмре Джан

* Федерико Бернардески

* Дуглас Коста

* Федерико Бернардески и Дуглас Коста

Отмечу, что свой первый официальный матч в 2019 году «Ювентус», лидирующий в турнирной таблице итальянской Серии А, проведет 16 января, когда в матче за Суперкубок Италии сыграет в Джидде (Саудовская Аравия) с «Миланом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист Златан Ибрагимович закрыл свою линию одежды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter