- 15:17 Ритуальные услуги в Киеве дорожают: во сколько обойдутся похороны
- 15:08 Луценко: «Чувствую себя республиканцем»
- 15:05 Выборы в Украине: как проверить себя в списке избирателей
- 15:03 Мокрый снег и гололедица: какой будет погода в последние дни января
- 15:02 Житель Киева вырастил на чердаке многоэтажки плантацию конопли
- 14:54 В Черкассах мужчина устроил прыжки по транспорту
- 14:53 Модный провал Брижит Макрон: «шокирующие» кроссовки с элегантным костюмом
- 14:38 Непобедимый американский боец пригрозил Хабибу Нурмагомедову
- 14:35 В Винницкой области отец зверски избил 6-летнего сына: детали ЧП
- 14:29 Готовы отразить атаку в кратчайшие сроки: в ВСУ подготовили танковую бригаду резерва
"Лайкал" фото других женщин: в Одессе девушка с ножом напала на сожителя-иностранца
В Одессе пристрастие местного жителя к соцсетям сыграло с ним злую шутку. Сожительница мужчины, приревновав любимого к интернет-красавицам, взялась за нож. Мужчину — 33-летнего выходца с Ближнего Востока — увезли в больницу с проникающим ранением живота.
На место развернувшейся любовной драмы прибыла полиция. Женщина попыталась на скорую руку придумать легенду об «уличных разбойниках» — якобы те напали на входе в дом. Но даже поверхностный осмотр места преступления говорил не в пользу одесситки: при нападении был использован кухонный нож, а в доме были найдены окровавленные пижамы.
Под давлением неопровержимых улик 31-летняя подозреваемая созналась. По словам одесситки, она ударила сожителя ножом за то, что тот активно «лайкал» фото девушек в социальных сетях.
Вопрос о мере пресечения для ревнивицы сейчас решается. Женщине предстоит отвечать за умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в Киеве 64-летняя женщина, не желая расставаться с 47-летним супругом, решила проблему с помощью ножа. А в Прикарпатье военный на почве ревности бросил в толпу гранату, ранив в том числе и свою подругу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 741 мм