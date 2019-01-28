Происшествия

"Лайкал" фото других женщин: в Одессе девушка с ножом напала на сожителя-иностранца

В Одессе пристрастие местного жителя к соцсетям сыграло с ним злую шутку. Сожительница мужчины, приревновав любимого к интернет-красавицам, взялась за нож. Мужчину — 33-летнего выходца с Ближнего Востока — увезли в больницу с проникающим ранением живота.

На место развернувшейся любовной драмы прибыла полиция. Женщина попыталась на скорую руку придумать легенду об «уличных разбойниках» — якобы те напали на входе в дом. Но даже поверхностный осмотр места преступления говорил не в пользу одесситки: при нападении был использован кухонный нож, а в доме были найдены окровавленные пижамы.

Под давлением неопровержимых улик 31-летняя подозреваемая созналась. По словам одесситки, она ударила сожителя ножом за то, что тот активно «лайкал» фото девушек в социальных сетях.

Вопрос о мере пресечения для ревнивицы сейчас решается. Женщине предстоит отвечать за умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Киеве 64-летняя женщина, не желая расставаться с 47-летним супругом, решила проблему с помощью ножа. А в Прикарпатье военный на почве ревности бросил в толпу гранату, ранив в том числе и свою подругу.

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