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Ровно 10 лет назад ушел из жизни классик украинской литературы Павло Загребельный
31 января 1889 г. В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.
1 февраля 1709 г. Команда английского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, который стал прототипом Робинзона Крузо.
1 февраля 1994 г. Вступило в силу Шенгенское соглашение, предусматривающее свободное перемещение граждан между государствами — членами Европейского союза.
2 февраля 1868 г. В Киеве состоялось открытие первой музыкальной школы
(ныне — Киевский институт музыки имени Глиэра).
4 февраля 1944 г. Уроженец Украины, трижды Герой Советского Союза летчик-ас Иван Кожедуб получил первую звезду героя.
5 февраля 1919 г. Первая в Европе регулярная авиалиния связала Берлин и Веймар.
6 февраля 1996 г. Великобритания передала Украине антарктическую станцию «Фарадей».
Павло Загребельный родом с Полтавщины. Родился 25 августа 1924 года в селе Солошине Кобелякского района. «Це козацьке село, — рассказывал Павло Архипович. — Воно було на кордоні земель Війська Запорізького і царської імперії. І на цьому кордоні зібралися люди, що втікали як з одного, так і з іншого боку. Це було гігантське село, тягнулося воно 15 кілометрів уздовж Дніпра. І населяло його десять тисяч людей. У селі майже не повторювалися прізвища. Це теж свідчило про те, що люди туди збігалися. А коли люди збігаються, то вони, як правило, незалежні. Бо кожен із них утік — хто від пана, хто від хама, хто від переслідування, хто від неправди. Моє село — це своєрідна українська Америка. Бо що таке Америка? Це теж збіговисько втікачів і незалежних. Серед таких людей я народився і виріс, пережив колективізацію, голод 33-го року… Ці люди дуже бідували, але в душах їх була незалежність. Це, очевидно, передалось і мені».
Когда Загребельному было шесть лет, умерла его мать. «Я рано остался без матери, — рассказывал писатель в интервью „ФАКТАМ“. — Потом была злая мачеха. Потом — голод. Потом — война. В 1942-м я, раненый лейтенант артиллерии, попал в плен и два с половиной года провел в немецких концлагерях. В свои 20 лет уже имел колоссальный и страшный жизненный опыт… А после войны еще 16 лет был „человеком второго сорта“: ведь те, кто находился в плену, считались, по постановлению Сталина, „предателями родины“. Меня всячески преследовали. Это было мучительное время. И именно тогда я начал писать. Очевидно, потому и взялся за перо, что в жизни было так много горя…»
Первая книга Загребельного («Каховские рассказы») вышла в свет в 1953 году. В течение 60—80-х годов писатель создал основную часть своих романов, которые принесли ему мировое признание: «День для грядущего», «Диво», «С точки зрения вечности», «Евпраксия», «Разгон», «Я, Богдан…». Книги писателя переведены на 23 языка, напечатано более 20 миллионов экземпляров. По его произведениям сняты семь художественных фильмов, в том числе «Ракеты не должны взлететь», «Проверено — мин нет», «Лавры», «Ярослав Мудрый». Загребельный собственноручно переделывал свои прозаические произведения в пьесы, они были поставлены украинскими театрами.
Одним из самых популярных произведений Павла Загребельного оказался роман «Роксолана», рассказывающий о судьбе Хюррем Султан, невольницы из Украины, ставшей законной супругой османского султана Сулеймана Великолепного. Готовясь к написанию книги, писатель около двух лет изучал мусульманские традиции, литературу, Коран. Специально ездил в Турцию, чтобы посмотреть на места, где жила Роксолана.
Загребельный был прямолинейным человеком. В 1979—1986 годах он возглавлял Союз писателей Украины. О нем говорили, что не может подняться на второй этаж Союза писателей, чтобы не нажить себе хотя бы одного врага. На это Павло Архипович отвечал: чем больше у человека врагов, тем он ценнее. «Это был очень могущественный человек — и как писатель, и как человек и гражданин. В нашей литературе второго такого не было по глубине и размаху», — отзывался о коллеге поэт Иван Драч.
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Во время работы над книгой Загребельный мог трудиться 16—18 часов в сутки. Предпочитал печатную машинку, считая что она дисциплинирует. Знаменитый писатель работал без черновика и никогда не переделывал написанное. Имел потрясающую память и мог сразу сформировать произведение, держа в голове необходимые энциклопедические данные, мельчайшие детали, ложившиеся в основу нового романа. Он мог на пару недель или даже на месяц уехать в командировку, а возвратившись, сесть за свою любимую машинку «Колибри» и продолжить печатать начатое до поездки, даже не взглянув на предыдущую фразу. Знал семь языков.
В последние годы жизни великий писатель тяжело болел. «Силы, увы, уже не те, — признавался он в интервью „ФАКТАМ“. — На машинке печатать трудно. Пишу от руки. Два компьютера стоят — пробовал, не могу. А рука чувствует бумагу, каждую букву. Пусть это и старомодно…»
Классик украинской литературы ушел из жизни 3 февраля 2009 года в возрасте 84 года.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», 19 июня 2018 года скончался выдающийся украинский поэт Иван Драч. Читайте о нем в публикации «Іван Дзюба: «Ти поспішив, Іване! У тебе попереду було ще багато роботи».
*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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