Непревзойденный гений: 140 лет назад родился автор теории относительности Альберт Эйнштейн

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 14—20 МАРТА

15 марта 1919 г. Большевики объявили о национализации театров Украины.

16 марта 1960 г. В Советском Союзе был запущен спутник «Космос-1».

17 марта 1937 г. В СССР принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения.

18 марта 1839 г. Китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в страну опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

19 марта 1934 г. В мавзолее работник совхоза Митрофан Никитин открыл огонь из револьвера по гробу Ленинa.

20 марта 1639 г. На хуторе Мазепинцы Киевского воеводства родился гетман Войска Запорожского Иван Мазепа.



Альберт Эйнштейн появился на свет 14 марта 1879 года в немецком городе Ульме в небогатой еврейской семье. Он рос замкнутым, ленивым, медлительным. В школе учителя говорили, что из Альберта ничего путного не выйдет. В 1900 году он получил диплом преподавателя математики и физики, но не мог найти работу — даже школьным учителем. Голодал, бывало, не ел по несколько дней. Лишь через три года поступил на службу в патентное бюро. Все свободное время посвящал исследованиям в области теоретической физики и уже в 1905-м опубликовал основы своей теории относительности. «Почему именно я создал теорию относительности? — задавал себе вопрос Эйнштейн. — Мне кажется, причина в следующем. Нормальный человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. Он уже думал об этом в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время заняли мои мысли, когда стал взрослым».

Эйнштейн неоднократно, начиная с 1910 года, был номинирован на Нобелевскую премию по физике. Однако долгое время премию не решались присудить автору столь революционных теорий. В конце концов в 1921 году премия была присуждена ученому за теорию фотоэффекта — наиболее бесспорную и проверенную в эксперименте работу. Правда, в решении Нобелевского комитета была приписка: «и за другие работы в области теоретической физики».

Чтобы не искажать чистую науку, великий ученый не советовал никому читать научную фантастику. «Я никогда не думаю о будущем, оно и так скоро придет», — говорил он.

В феврале 1917 года автор теории относительности серьезно заболел. Интенсивная умственная работа и плохое питание привели к проблемам с печенью. За больным стала ухаживать его двоюродная сестра Эльза. Они были дружны с детства, а возникшие обстоятельства способствовали их сближению. Как только первая жена Эйнштейна — Милева Марич — дала согласие на развод, Альберт и Эльза поженились. Детей Эльзы Альберт удочерил и был с ними в прекрасных отношениях.

Эйнштейн часто замыкался в себе. Говорил только «я» и не разрешал никому произносить «мы». Близкий друг лишь раз видел всегда невозмутимого Эйнштейна в ярости, услышавшего от жены запретное «мы».

Когда в Германии к власти пришел Гитлер, ученый отказался от должности профессора в Берлине и принял предложение американского Института передовых исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси). В августе 1939 года он направил письмо президенту США Рузвельту, в котором говорил о возможности создания Германией атомной бомбы. Лично Эйнштейн не принимал участия в создании оружия, но винил себя за это письмо. «Я полностью отдавал себе отчет в том, какую опасность представляет успех проекта в Америке, но мысль, что задачу быстрее решит нацистская Германия, заставила меня сделать этот шаг», — писал великий физик.

В первой половине ХХ века по-настоящему всемирными знаменитостями были лишь два человека: Эйнштейн и Чарли Чаплин. После выхода фильма «Золотая лихорадка» ученый отправил комику телеграмму: «Я восхищен вашим фильмом, который понятен всему миру. Вы, несомненно, станете великим человеком». Чаплин ответил: «Я восхищаюсь вами еще больше! Ваша теория относительности не понятна никому в мире, и тем не менее вы уже стали великим человеком». По этому поводу Эйнштейн и сам говорил: «С тех пор как за теорию относительности принялись математики, я ее уже сам больше не понимаю».

Гениальный физик пользовался бешеным успехом у женщин и отвечал им взаимностью. «Когда сидишь на раскаленной печи одну минуту, кажется, что прошел целый час. А когда у тебя на коленях сидит красавица целый час, то кажется, что прошла одна минута. Теория относительности», — шутил он. Якобы у него был роман и с Мэрилин Монро. В 50-х годах прошлого века в Америке рассказывали такой анекдот: «Встретились Альберт Эйнштейн и Мэрилин Монро. „Если бы мы завели ребенка, — сказала актриса, — он унаследовал бы мою красоту и твой ум. Это чудесно“. „А если он получится красивым, как я, и умным, как ты?“ — усмехнулся ученый».

Вообще, он был не слишком высокого мнения о человеке разумном: «Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен».

В 1952 году Эйнштейну предложили стать президентом Израиля, но он отказался, сославшись на свою неопытность в этом вопросе. В последние годы жизни работал над тем, чтобы с помощью одного уравнения описать взаимодействие трех фундаментальных сил: электромагнитных, гравитационных и ядерных. Возможно, неожиданное открытие и побудило его сжечь этот труд.

Еще в середине прошлого века гениальный ученый опасался: «Обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. Тогда мир получит поколение идиотов».

Эйнштейн разрешил после его смерти исследовать свой мозг и отказался от операции на аорте, считая, что искусственно продлевать жизнь не имеет смысла. «Я научился смотреть на смерть как на старый долг, который рано или поздно надо заплатить», — говорил он. Альберт Эйнштейн ушел из жизни 18 апреля 1955 года. Ученые доказали, что серое вещество гения отличалось от нормы. Области его мозга, ответственные за обработку численной и пространственной информации, были увеличены.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», принадлежавшая Альберту Эйнштейну скрипка была продана на аукционе более чем за полмиллиона долларов, а две записки, написанные рукой великого ученого, — за 1,8 миллиона долларов.

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