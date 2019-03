Крестила детей Элтона Джона и увлекалась роком: 33 поразительных факта к 33-летию Леди Гаги (фото)

Шоу-бизнес

В четверг, 28 марта, известная американская певица и актриса Леди Гага отпраздновала свое 33-летие. Поп-дива провела день на яхте с близкими друзьями, курсируя у побережья Мексики. «ФАКТЫ» собрали вместе 33 малоизвестных или поразительных факта к этой дате.

1. Настоящее имя певицы Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. На выбор ее сценического псевдонима повлияла песня Radio Ga Ga группы Queen, ставшая хитом в 1984 году.

2. Стефани было всего четыре года, когда мать стала учить ее играть на фортепьяно. Это были ежедневные часовые занятия. Малышка сидела за инструментом ровно 60 минут, независимо от того, играла она на нем или нет.

3. Впервые Стефани выступила перед зрителями, когда училась в первом классе. Сценический костюм она изготовила сама из фольги и… плечиков.

4. Леди Гага занимается с одним и тем же преподавателем вокала уже 22 года. Это Дон Лоуренс. Началось их знакомство с того, что 11-летняя Стефани стала громко напевать что-то в одном из нью-йоркских бутиков. Ее услышал племянник Лоуренса и тут же связался со своим дядей.

5. Стефани училась в старейшей школе для девочек на Манхэттене. Вместе с ней там получали образование также Париж и Ники Хилтон. Джерманотта была единственной из учениц, кто после занятий работал. Будущая звезда была официанткой в кафе в Верхнем Вест-Сайде.

6. На первом курсе Стефани присоединилась к студенческой рок-группе, которая исполняла «каверы» хитов Led Zeppelin и U2.

7. Когда будущая суперзвезда училась в колледже, кто-то создал в Facebook группу под названием «Стефани Джерминотта, ты никогда не станешь знаменитой».

8. Тело певицы покрыто многочисленными татуировками. Первая из них появилась на пояснице. Это изображение ноты «соль».

9. В подростковом возрасте Стефани сходила с ума по актеру Эдриану Броуди, обладателю премии «Оскар» за главную роль в фильме Романа Полански «Пианист».

10. Джерминотта дебютировала на телевидении в возрасте 15 лет. Она снялась в эпизодической роли в культовом сериале «Клан Сопрано».

11. Стефани попала в группу из 20 студентов, зачисленных в престижную школу искусств Tisch при университете Нью-Йорка, но ушла оттуда, проучившись всего два семестра.

12. Желая быть самостоятельной, Джерминотта сама зарабатывала деньги на обучение. Ей пришлось танцевать стриптиз в одном из клубов Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке. Тогда она познакомилась с другой танцовщицей — Леди Старлайт, которая стала ее лучшей подругой и до сих пор помогает в оформлении концертов, подборе декораций для видеоклипов и многом другом. А познакомил их менеджер бара, с которым у Стефани был короткий роман.

13. В 2008 году Леди Гага выступала на «разогреве» у группы New Kids on the Block.

14. Первым, кто поверил в талант Джерминотты, был Алиум Дамала Бадара Эйкон Тиам, известный просто как Эйкон. Звезда хип-хопа создал две студии звукозаписи Konvict Muzik и KonLive Distribution. Их главной задачей являлась помощь начинающим исполнителям. Леди Гага подписала свой первый профессиональный контракт с KonLive Distribution. Там в августе 2008 и был выпущен ее дебютный альбом Fame, который стремительно взлетел на вершины хит-парадов сразу в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Ирландию, Германию.

15. Певица перекрасилась в блондинку, после того как британский репортер перепутал ее с певицей Эми Уайнхаус.

16. На своих концертах Леди Гага никогда не выступает в брюках. Чаще всего ее ноги открыты. Она делает это ради своей бабушки, у которой очень слабое зрение. При этом бабушка не пропускает ни одного выступления любимой внучки, но может различить на сцене лишь светлые пятна — волосы и кожу.

17. Отец Стефани — президент компании GuestWifi. Эта фирма внесла большой вклад во внедрение свободного доступа к беспроводному интернету в отелях в США и других странах мира.

18. Один из наиболее популярных хитов Леди Гаги Telephone был написан изначально для Бритни Спирс, но та отказалась от песни. В клипе снялась младшая сестра Стефани Натали.

19. Свое второе имя Джоанн Леди Гага получила в память о родной тете. Джоанн Джерминотта умерла в возрасте 19 лет от волчанки за 12 лет до рождения Стефани. В семье ее очень любили. Лед Гага назвала свой пятый альбом в память о покойной — Joanne.

20. Леди Гага родилась и выросла в Нью-Йорке и любит этот город больше, чем Лос-Анджелес. Жить она предпочитает в Нью-Йорке.

21. Певица является крестной матерью обоих сыновей сэра Элтона Джона.

22. Дэвид Боуи, по словам Леди Гаги, оказал самое большое влияние на ее творчество. Однажды легендарный музыкант написал Стефани письмо. Она поместила его в рамку, и теперь оно стоит в ее доме на каминной полке. В феврале 2016 года, выступая на церемонии вручения премии «Грэмми», певица исполнила несколько песен Боуи, почтив его память — Дэвид скончался 10 января 2016 года.

23. Леди Гага увлекалась тяжелым роком. Одной из ее любимых групп является Mötley Crüe. Их хит Girls, girls, girls вдохновил певицу написать песню Boys, boys, boys, которая тоже стала хитом.

24. Стефани страдает от фибромиалгии. Это заболевание является причиной симметричной мышечно-скелетной боли, которая носит хронический характер. Во время приступов болят все мышцы, сухожилия, суставы.

25. Леди Гага выпустила духи Fame, названные в честь ее дебютного альбома. Компания Coty Inc., заявила, что это — уникальный парфюм. При нанесении на кожу или одежду, духи, имеющие насыщенный темный цвет, становятся совершенно бесцветными и не оставляют налета. Такая технология использовалась впервые в мире.

26. В 2019 году певиц получила премии «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус» и BAFTA. Она стала первой женщиной в истории, завоевавшей эти четыре престижные награды в один год. Уникальный успех принесла ей песня Shallow, которую Леди Гага записала совместно с Брэдли Купером для фильма «Звезда родилась».

27. Всего в творческой копилке певицы девять «Грэмми», два «Золотых глобуса», «Оскар», BAFTA, две премии «Американские музыкальные награды» (AMA), 12 премий журнала Billboard, три премии Brit, 13 премий MTV. Кроме того, Леди Гага является обладательницей 12 рекордов, официально занесенных в Книгу рекордов Гиннесса.

*"Золотой глобус-2019″

28. Леди Гага является одной из самых успешных в коммерческом плане певиц в истории поп-музыки. Ее альбомы разошлись тиражом более 30 миллионов копий, а синглы — более 146 миллионов. Певица заработала не менее 300 миллионов долларов за свою карьеру.

29. Стефани Джерминотта ни разу не была замужем. У певицы были романы, в том числе довольно продолжительные, но до брака дело не дошло. Фильм «Звезда родилась» послужил поводом для упорных слухов о том, что Леди Гага стала любовницей актера и режиссера Брэдли Купера. Однако певица их в итоге решительно опровергла. В настоящее время ей приписывают роман с популярны актером Джереми Реннером, известным по серии фильмов «Миссия: невыполнима» и «Мстители». Ему 48 лет. Ранее их связывали дружеские отношения.

*Леди Гага и Джереми Реннер

30. Певица активно занимается благотворительностью. Созданный ею фонд Born This Way помогает подросткам и борется с буллингом в американских школах. Кроме того, Леди Гага защищает права ЛГБТ-сообщества.

31. В 2014 году Стефани призналась, что была жертвой изнасилования. Это произошло, когда ей было 19 лет. Она перенесла тяжелую психологическую травму, которая привела к тому, что певица страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

32. С конца 2018 года Леди Гага обосновалась в Лас-Вегасе, подписав контракт с отелем Park MGM. На протяжении двух лет певица будет давать здесь регулярно по два концерта. Первое шоу получило название Enigma. Оно включает в себя исполнение лучших хитов Леди Гаги. Второе называется Jazz and Piano. Это более камерное представление, во время которого певица сама играет на фортепьяно и исполняет как свои, так и другие песни в джазовой аранжировке.

33. Стефани является католичкой, но активно выступает в защиту Далай-ламы. Она лично встречалась с этим духовным лидером. Правительство Китая включило Леди Гагу в список «враждебных иностранных сил». После этого китайские радиостанции, телеканалы, а также интернет-сайты убрали из эфира и ротаций все песни в исполнении певицы.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью Леди Гаги: Поначалу мои попытки стать певицей заканчивались тем, что я падала и билась о землю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter