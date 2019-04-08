14 апреля 2019

В середине 1990-х годов мне довелось несколько раз бывать в Южной Корее. Я уже в своих ''фарфоровых историях'' вспоминал и о том, как путешествовал на вертолёте по многим регионам этой необыкновенно красивой страны на краю света, и о том, как мы с коллегами-редакторами заказывали себе парадные фраки у сеульских портных. А сегодня я решил рассказать вам об одной совершенно невероятной традиции, которая давно уже отмечается в Южной Корее. Причём, происходит это именно 14 апреля.

Так получилось, что вторая командировка в Сеул пришлась как раз на середину апреля. И запомнилась она мне множеством интереснейших встреч — в редакциях крупных газет, на предприятиях, выпускающих автомобили, тогда ещё только появившиеся на украинских дорогах, а также в старинных дворцах и музеях. По ночам же, поскольку другого свободного времени у нас практически не было, я по старой привычке отправлялся на ''блошиные'' рынки, коих в корейской столице оказалось великое множество. Ночью на этих рынках было даже куда интереснее бывать, чем днём. Людей приходило значительно меньше, а антикварного товара оставалось прежнее количество, так что от предложений легко можно было голову потерять.

Устав от ночных блужданий по бесконечным рядам разной привлекательной утвари, я обычно присаживался к столику открытой уличной кухни, где суетливые повара готовы были на твоих же глазах приготовить любое блюдо. Оставалось только пальцем указать на десятки ингридиентов, аккуратно выставленных прямо у входа. А выбрать было из чего — в больших аквариумах плавало огромное количество всяких морских гадов, готовых в любую секунду оказаться в твоей тарелке. В приготовленном, естественно, виде.

Особенно мне нравилось блюдо под названием чачжанмён — это такая лапша в густом чёрном соусе с кусочками свинины и овощей. Я ещё обратил внимание, что это же блюдо заказывали и другие ночные посетители этой харчевни, подходившие почему-то одетыми все в чёрную одежду. Ели они свою лапшу, громко причмокивая, уныло переговариваясь между собой и как-то косо посматривая на меня, словно о чём-то догадываясь… Это уже на следующий день наши дипломаты объяснили мне, что 14 апреля в Южной Корее отмечается праздник с неблагозвучным названием Чёрный день. В этот день те, кто не получил поздравлений от близких и знакомых 14 февраля (в День святого Валентина) и 14 марта (в японский Белый день), отмечают своё обидное одиночество таким вот необычным образом — поедая лапшу чачжанмён и жалуясь друг другу на жизнь…

Короче говоря, влип я тогда с этим праздником, невольным участником которого стал в Чёрный день обиженных на жизнь одиноких корейских мужчин и женщин. Вот почему, желая нашим сегодняшним именинникам добра и счастья, хочется также пожелать всем никогда не знать чёрных дней одиночества, вынуждающих людей обижаться на жизнь. Жизнь прекрасна в большинстве её проявлений. Нужно только научиться радоваться каждому дню. так что хорошего дня вам, друзья мои. Как всегда, искренне ваш.