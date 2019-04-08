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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2014
Скульптор: Raul Rubio
Размер: 26×41 cm
Лимитированная серия 500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
В середине 1990-х годов мне довелось несколько раз бывать в Южной Корее. Я уже в своих ''фарфоровых историях'' вспоминал и о том, как путешествовал на вертолёте по многим регионам этой необыкновенно красивой страны на краю света, и о том, как мы с коллегами-редакторами заказывали себе парадные фраки у сеульских портных. А сегодня я решил рассказать вам об одной совершенно невероятной традиции, которая давно уже отмечается в Южной Корее. Причём, происходит это именно 14 апреля.
Так получилось, что вторая командировка в Сеул пришлась как раз на середину апреля. И запомнилась она мне множеством интереснейших встреч — в редакциях крупных газет, на предприятиях, выпускающих автомобили, тогда ещё только появившиеся на украинских дорогах, а также в старинных дворцах и музеях. По ночам же, поскольку другого свободного времени у нас практически не было, я по старой привычке отправлялся на ''блошиные'' рынки, коих в корейской столице оказалось великое множество. Ночью на этих рынках было даже куда интереснее бывать, чем днём. Людей приходило значительно меньше, а антикварного товара оставалось прежнее количество, так что от предложений легко можно было голову потерять.
Устав от ночных блужданий по бесконечным рядам разной привлекательной утвари, я обычно присаживался к столику открытой уличной кухни, где суетливые повара готовы были на твоих же глазах приготовить любое блюдо. Оставалось только пальцем указать на десятки ингридиентов, аккуратно выставленных прямо у входа. А выбрать было из чего — в больших аквариумах плавало огромное количество всяких морских гадов, готовых в любую секунду оказаться в твоей тарелке. В приготовленном, естественно, виде.
Особенно мне нравилось блюдо под названием чачжанмён — это такая лапша в густом чёрном соусе с кусочками свинины и овощей. Я ещё обратил внимание, что это же блюдо заказывали и другие ночные посетители этой харчевни, подходившие почему-то одетыми все в чёрную одежду. Ели они свою лапшу, громко причмокивая, уныло переговариваясь между собой и как-то косо посматривая на меня, словно о чём-то догадываясь… Это уже на следующий день наши дипломаты объяснили мне, что 14 апреля в Южной Корее отмечается праздник с неблагозвучным названием Чёрный день. В этот день те, кто не получил поздравлений от близких и знакомых 14 февраля (в День святого Валентина) и 14 марта (в японский Белый день), отмечают своё обидное одиночество таким вот необычным образом — поедая лапшу чачжанмён и жалуясь друг другу на жизнь…
Короче говоря, влип я тогда с этим праздником, невольным участником которого стал в Чёрный день обиженных на жизнь одиноких корейских мужчин и женщин. Вот почему, желая нашим сегодняшним именинникам добра и счастья, хочется также пожелать всем никогда не знать чёрных дней одиночества, вынуждающих людей обижаться на жизнь. Жизнь прекрасна в большинстве её проявлений. Нужно только научиться радоваться каждому дню. так что хорошего дня вам, друзья мои. Как всегда, искренне ваш.
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.