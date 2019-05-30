30 мая 1876 года царское правительство издало Эмский указ, запрещающий украинский язык

История современности

Одной из причин запрета в Российской империи украинского языка стало стихотворение Павла Чубинского «Ще не вмерла України ні слава, ні воля»

30 мая 1431 г. В Руане на костре была сожжена Жанна д’Арк.

31 мая 1859 г. Запущены часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен.

1 июня 1494 г. В казначейских отчетах Шотландии зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски. Винокуром был монах Джон Кор.

1 июня 1831 г. Английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

2 июня 1897 г. Еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти писателя Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

3 июня 1785 г. В Лондоне испытан первый парашют, изобретенный Франсуа Бланшаром. Первым парашютистом стала собака. Животное благополучно приземлилось.

4 июня 1800 г. В Вашингтоне завершено строительство Белого дома. Первыми обитателями стали президент Джон Адамс с женой.

4 июня 1856 г. в Москве основана Третьяковская картинная галерея.

30 июля 1863 года в Российской империи был издан Валуевский циркуляр — предписание министра внутренних дел России Петра Валуева о приостановлении печатания на украинском языке религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения литературы. Прошло чуть больше десяти лет, и царское правительство издало еще один, более жесткий документ, запрещающий использование украинского языка, — Эмский указ.

Это выводы Особого совещания, подписанные императором Александром II 30 мая 1876 года. Совещание было учреждено царем по предложению начальника III отделения генерал-адъютанта Александра Потапова, получившего письмо от помощника попечителя Киевского учебного округа, тайного советника Михаила Юзефовича, в котором он обвинил украинских просветителей в том, что они хотят «вольной Украины в форме республики с гетманом во главе». Для совещания были подготовлены две экспертные записки — от Главного управления по делам печати и от самого Юзефовича.

Тайный советник подчеркивал украинофильскую активность Михаила Драгоманова (украинский ученый, критик, публицист) и Павла Чубинского. Больше всего участников совещания возмутило опубликованное еще в 1863 году во львовской газете «Мета» стихотворение Чубинского «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» — первая редакция будущего гимна Украины.

Стихи, ставшие гимном Украины, Павло Чубинский написал в Киеве

Не остался без внимания членов совещания и указанный в записке факт перевода «Тараса Бульбы» на украинский язык, где слова «русская земля», «русский» устранены и заменены словами «Украина», «украинская земля», «украинец». Перевод был конфискован у писаря Райковской волости Лободовского, бесплатно раздававшего эту и другие книги крестьянам. Примечательно было и то, что рекомендовал Лободовского на должность голова местного съезда мировых судей Петр Косач (отец великой украинской поэтессы Леси Украинки), женатый на сестре Драгоманова.

Выводы, сделанные членами совещания, были немедленно отправлены императору Александру ІІ, который отдыхал тогда в немецком курортном городке Эмсе. «Ишь чего хохлы захотели! Республику им подавай», — возмущался царь. 30 мая 1876 года императорское решение было отправлено в Петербург, а 5 июня, дополненное подробными инструкциями, дошло до Киева. Указ назвали Эмским, поскольку подписан он был в Эмсе.

Этим правовым актом запрещалось ввозить на территорию Российской империи из-за границы книги, написанные на украинском языке, без специального разрешения издавать оригинальные произведения и делать переводы с иностранных языков. Запрещалась «кулишовка» (грамматика, созданная Пантелеймоном Кулишом) и допускалась лишь «общерусская орфография» — ярыжка). Нельзя было ставить украинские театральные представления, печатать ноты с украинскими текстами, устраивать концерты с украинскими песнями, преподавать на украинском языке. Местным администрациям в приказном порядке предписывалось усилить надзор за тем, чтобы в начальных школах не преподавали на украинском языке, изъять из школьных библиотек книги на украинском.

На основании Эмского указа был закрыт Юго-Западный отдел Российского географического общества в Киеве, прекращено издание газеты «Киевский Телеграф», уволен ряд профессоров-украинцев из Киевского университета. Кроме того, указом предписывалось потребовать от попечителей Харьковского, Киевского и Одесского учебных округов именной список преподавателей с отметкой о благонадежности каждого по отношению к «украинофильским тенденциям», при этом отмеченных неблагонадежными или сомнительными требовалось перевести на работу в великорусские губернии. Предписывалось также использовать великороссов в качестве преподавателей в учебных заведениях этих округов.

В 1878 году на Парижском литературном конгрессе Михаил Драгоманов выступил в защиту украинского языка и культуры, резко осудив Эмский указ. Царский рескрипт тормозил развитие украинской культуры и национально-освободительного движения, хотя полностью его прекратить не смог. Именно в период действия Эмского указа были напечатаны многие произведения Тараса Шевченко, Ивана Нечуя-Левицкого, Панаса Мирного, Леси Украинки… Они издавали свои сочинения в Галиции, находившейся под властью Австро-Венгерской империи, в Германии и Швейцарии. Это консолидировало украинофилов, объединило патриотов, создало предпосылки для идеологического соединения приднепровских и галицких деятелей культуры, которые вынужденно оказались по разные стороны границы.

По мнению историка Георгия Вернадского, «под влиянием безрассудных распоряжений русского правительства, стеснявших развитие украинского языка и культуры в пределах России, центр украинского движения после 1876 года переместился в Западную Украину, находившуюся тогда в составе Австро-Венгрии. Если бы не было Эмского указа 1876 года, то средоточием украинского культурного движения был бы Киев, а не Львов».

Эмский указ не был упразднен под давлением украинской интеллигенции. Он просто официально утратил силу 17 октября 1905 года, когда император Николай II издал Манифест гражданских свобод.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как еще в 1792 году украинцы начали заселять Таманский полуостров. Кроме того, первыми строителями и жителями Одессы были запорожские казаки.

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