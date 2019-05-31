Упадок сил, головная боль, одышка: признаки анемии и как повысить уровень гемоглобина

Здоровье

Когда врач говорит, что у пациента снижен гемоглобин, часто человек старается поднять его с помощью народных способов. Одни пьют литрами гранатовый сок, другие каждый день съедают говяжий стейк или налегают на блюда из печенки, третьи лакомятся яблоками, запеченными в духовке. Особенно много пациентов с анемией припадает на время Великого поста и сразу после него (Мясо, рыбу и яйца надо есть каждый день: кому жесткий пост противопоказан). Об этом рассказала «ФАКТАМ» врач-гематолог доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института гематологии и трансфузиологии НАМН Украины Татьяна Перехрестенко.

«Нехватка железа часто появляется у тех, кто отказывается от мяса»

— Самый распространенный вид анемии вызван дефицитом железа, — объясняет Татьяна Петровна. — Люди на время отказываются от употребления продуктов, содержащих животный белок, в частности от мяса, и уровень гемоглобина снижается — возникает железодефицитная анемия. Пациентов беспокоит слабость и вялость, у них снижается трудоспособность, могут возникать головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, одышка.

— На отсутствие мяса в рационе так реагирует каждый человек?

— Нет. Мы знаем вегетарианцев, которые обходятся без мясных продуктов, но при этом не страдают анемией. Железо они получают из круп, бобовых, орехов. Однако считаю, что тем, кто страдает анемией, поститься не стоит: это может усугубить состояние. Даже если человек после разговения снова начнет есть мясо, анемия быстро не пройдет — это требует времени. При тяжелом состоянии или даже средней степени тяжести одного питания недостаточно — приходится назначать препараты железа. Ко мне за помощью иногда обращаются… монахини. Они подолгу соблюдают строгие посты, среда и пятница у них — полуголодные дни, плюс ограниченный водный режим и физиологические ежемесячные потери крови во время месячных. У одной пациентки был гемоглобин 40 граммов на литр крови, у остальных — до 50.

— Вы смогли им помочь?

— Увы… Все монахини отказывались принимать препараты железа, расширять рацион. Одной из них потребовались реанимационные мероприятия: из-за активных признаков гипоксии пришлось вливать эритроцитарную массу. Я объясняла пациенткам, что гемоглобин переносит кислород во все клетки и ткани. Если гемоглобина мало, то организм страдает от кислородного голодания. Но монахини считали, что им послано такое испытание свыше и все лечится молитвой. Упорствовали: мол, через это страдание мы к чему-то приходим… Думаю, что в ХXI веке настоятели монастырей должны быть образованными и давать послабления в диете.

— Для установления диагноза анемия достаточно общего анализа крови?

— Иногда нужно дополнительно сделать еще несколько исследований: анализ крови с лейкоцитарной формулой, на уровень витамина В12, содержание ферритина, сывороточного железа и ряд других показателей.

— Что такое ферритин? Это новый анализ?

— Ферритин — это белок, который определяет не только глубину анемии, но и запасы железа в организме. Содержание этого белка исследовали и раньше, просто сейчас врачи стали более осведомленные, улучшилась диагностика. Знать запас железа особенно важно для беременных. Когда женщина вынашивает ребенка, у нее нередко выявляют сниженный гемоглобин, и гинеколог рекомендует принимать препараты железа. Однако бывает, что в организме железа много (на что указывает высокий ферритин), но оно находится в тканях. Тогда препараты железа опасны: они могут привести к гипоксии плода, накапливаться в плаценте.

«Современные препараты для лечения малокровия содержат аскорбиновую кислоту»

— Как правильно принимать препараты железа?

— Пациенты должны читать инструкцию, в которой все четко прописано. Одни препараты нужно пить во время еды, другие лучше всасываются, если принимать их натощак. Но в этом случае нередко возникают дискомфорт и боль в области желудка, у кого-то — колики, расстройство стула, запоры. Людям, у которых железо в таблетках не усваивается, назначаем его внутривенно. Каждый случай индивидуален.

— Какие напитки помогают железу лучше усваиваться?

— Раньше считалось, что нужно ограничивать чай (танины ухудшают всасывание железа в желудочно-кишечном тракте) и пить больше соков с кислинкой — апельсиновый, яблочный. Но это относительная рекомендация. Усваиванию железа действительно помогает аскорбиновая кислота, но сами соки действуют на слизистую раздражающе, повышая кислотность. Усугубляют ситуацию и препараты железа: они тоже могут раздражать стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако сегодня появились современные медикаменты, содержащие аскорбиновую кислоту, и всасывание железа происходит оптимально.

— Какие еще виды анемии встречаются?

— Реже бывает анемия, вызванная нехваткой витамина В12 или хроническим заболеванием. Встречается гемолитическая анемия, причина которой — повышенное разрушение эритроцитов (красных кровяных телец, которые транспортируют гемоглобин) собственными антителами.

— Анемия, вызванная дефицитом витамина В12, протекает легче, чем при нехватке железа?

— Так думают многие люди, но иногда это тяжелое состояние, при котором снижен и гемоглобин, и содержание эритроцитов в крови. Такой вид анемии развивается, когда витамина В12 мало поступает с пищей или у человека из-за атрофического гастрита этот витамин не всасывается. Болезнь чаще бывает у пациентов старше 60—65 лет, но встречается и у молодых.

— Чем опасна гемолитическая анемия?

— Это упорная глубокая анемия, при которой желтеет не только кожа, но и склеры глаз, иногда отливая шафрановым оттенком. Антитела фиксируются на мембране эритроцитов и разрушают их. Лечение требуется серьезное: сначала высокие дозы гормональных препаратов, а если эффекта нет — применяется таргетная терапия, при которой лекарства прицельно уничтожают причину недуга.

Симптомы анемии Слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, сонливость.

Повышенная раздражительность.

Головокружения, частые головные боли.

Шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами.

Учащенное сердцебиение.

Одышка.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», у тех, кто отказывается от мяса, повышается риск переломов: чем опасно вегетарианство. Тем временем эксперты ВОЗ обнародовали десять принципов здорового питания.

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