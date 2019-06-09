Головкин – Роллс: видео нокаута

Спорт

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин триумфально вернулся в ринг после первого в карьере поражения в сентябре прошлого года решением судей от мексиканца Сауля Альвареса по прозвищу Канело. В бою на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке боксер из Казахстана в четвертом раунде нокаутировал непобедимого доселе (19 побед, 10 из них нокаутом) 35-летнего канадца Стива Роллса.

Видео нокаута

Отметим, что недавно Головкин подписал контракт на шесть боев за три года со стриминговой платформой DAZN. За поединок с канадцем Роллсом боксер гарантировано получит 2 млн долларов. Хотя эксперт ESPN Дэн Рафаэль заявил, что гонорар казахстанца достигнет 15 млн в американской валюте.

Теперь на счету Головкина 39 побед (35 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Кстати, после боя в Нью-Йорке Геннадий Головкин бросил новый вызов Саулю Альваресу: «Чувствую себя как новорожденный! Надеюсь, все насладились. Спасибо за поддержку. Пару раундов Роллс поработал неплохо, но он и должен был сделать это. А потом я решил, что хватит.

Джонатан Бэнкс (новый тренер. — Авт.) в моем углу? Ну, вы видели, я вернулся к своему нокауту. С кем я хочу драться дальше? Думаю, все знают! Я готов к бою с Канело в сентябре. Верю ли я, что так будет? Это боксерский бизнес, почему нет?"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Головкин в третий раз стал отцом.

Фото TalkSport

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