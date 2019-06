Ученые впервые записали пение японского кита (видео)

Мир

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые в истории записали пение самца японского кита — одного из самых редких на планете. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Journal of the Acoustical Society of America.

Сегодня существование многих видов китов находится под угрозой из-за деятельности человека. Самки северного гладкого кита тратят месяцы, а порой даже годы, пытаясь высвободиться из рыболовных сетей, поэтому энергии для спаривания и кормления телят у них практически не остается.

В этом году у берегов Сардинии нашли мертвую самку кашалота с погибшим зародышем внутри. В ее желудке обнаружили более 20 килограммов пластикового мусора.

Японские киты (Eubalaena japonica) относятся к семейству гладких китов. По оценкам зоологов, на Земле осталось примерно 30 особей этого вида. В том числе поэтому их пение никто ни разу записывал. Однако сотрудникам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) это удалось.

Впервые пение запечатлели во время экспедиции 2010 года. Тогда ее участники не смогли определить природу незнакомых звуков. По словам ведущего автора статьи Джессики Крэнс (Jessica Crance), исследователи предположили, что это мог быть японский кит, но никаких подтверждений этому они не получили. Анализ записи выявил повторяющиеся звуковые паттерны. В течение последующих семи лет они охотились за этим звуками, но безрезультатно. В 2017-м ученым повезло.

Сразу четыре акустических регистратора, установленных на буях, записали похожую песню. Благодаря им ученые триангулировали положение источника. На этот раз они не только записали песню, но и сфотографировали того, кто ее издавал. Снимки подтвердили, что исполнителем оказался японский кит.

Теперь в библиотеке исследователей находятся четыре разные песни, которые записали в пяти местах Берингова моря. Авторы определили, что японские киты издают ряд разнообразных звуков, среди которых есть «выстрелы», стоны, крики и трели. Однако сами сигналы — всегда стереотипно повторяющаяся последовательность звуков. Джессика Крэнс считает, что по времени и количеству звуков они похожи на песни атлантического моржа (Odobenus rosmarus rosmarus).

