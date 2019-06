Пчелы против меда: сеть насмешил флешмоб россиян против Грузии

Мир

В России неожиданным образом отреагировали на массовые акции протеста в Грузии, которые спровоцировал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, занявший кресло спикера грузинского парламента и неоднократно заявлявший о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Так, в сети начали выкладывать фото уничтожения одного из грузинских брендов — минеральной воды «Боржоми». Но дело в том, что «Боржоми» владеет российская «Альфа-груп». На это обратил внимание известный блогер Рустем Адагамов. «В телеге постят ролики, где какие-то му*аки льют в унитаз боржоми в знак протеста против грузин. Эй, патриоты, вода «Боржоми» давно стала российской — ей владеет «Альфа-групп», — написал блогер в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», футболисты трех грузинских клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на поединки 19-го тура чемпионата Грузии в антиоккупационных футболках с надписью: «We are from Georgia and our country is occupied by Russia! («Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией!»).

