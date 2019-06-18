25 июня 2019

Кому-нибудь эта фарфоровая работа может показаться странной, неинтересной, даже несколько мрачноватой. А мне она нравится. Необычная стилистика авторского исполнения, тонкие, изящные детали, исторически достоверные фрагменты императорского убранства… Красота, да и только.

А ещё попутно хочу заметить, что эта композиция дорога для меня по двум причинам. Во-первых, создал её много лет назад наш добрый знакомый, легендарный испанский скульптор Франциско Полопе, с которым мы имели честь не раз встречаться и в Валенсии, и в Киеве. И эта работа отражает легко узнаваемую пластику его первых произведений, созданных в знаменитой испанской мануфактуре Lladro. А, во-вторых, с доставкой посылки с этой достаточно крупной фигурой у меня лично связаны столь неприятные воспоминания, что о них даже говорить не хочется. Потому что сегодня в Украине отмечается День сотрудников таможенной службы, а именно сотрудники таможни принесли столько неприятностей и в случае с приобретением этой фарфоровой статуэтки, и в десятках других ситуаций, когда доставка приобретённых в разных странах произведений проходила через таможенные пункты, что не хочется и вспоминать о таком в праздничный день.

Хотя, я вам скажу, думать о том, что наши таможенники не такие, как их западные коллеги, значит, просто заблуждаться. Недавно во Франции отмечали юбилейную годовщину высадки союзных войск антигитлеровской коалиции, ставшей переломным моментом в ходе Второй Мировой войны. Так вот мне почему-то запомнился рассказ очень пожилого американского ветерана, с обидой рассказавшего, как его встретили на французской границе. Он долго не мог найти паспорт, копаясь в сумке, чем вызвал раздражение молодого французского таможенника, попросившего предъявить документы и ответить на несколько вопросов:

— Вы, наверное, давненько уже были во Франции, месье, и забыли, что мы всегда просим готовить документы заранее.

— Знаете, молодой человек, — ответил ему ветеран войны, — когда в 1944-м году я с товарищами под обстрелом высаживался на французский берег, чтобы освобождать от оккупантов вашу страну, я что-то не заметил вокруг ни одного француза в военной форме…

Мне бы очень не хотелось в этот праздничный день, даже представляя вашему вниманию столь необычную и достаточно редкую работу, вспоминать какие-то упреки в адрес таможенников. Тем более, что среди них есть немало прекрасных людей, честью и правдой служащих нашему Отечеству. Более того, наоборот, хотелось бы в этот день пожелать им успехов и в службе, и в личной жизни. И напоследок попробую, дабы поддержать атмосферу праздника, рассказать пару анекдотов, что называется, в тему.

Прибывает в славный город Нью-Йорк пассажир из Одессы. Таможенник интересуется:

— Откуда прибыли?

- Ой, я вас прошу, какие сейчас прибыли?! Одни убытки…

Или вот ещё один. На таможне турист, заполняющий декларацию, спрашивает:

— Вот подскажите, пожалуйста. Если моя супруга, которой 70 с небольшим лет, дама, как вы сами видите, красивая и хорошо сохранившаяся, носит парик молодой женщины, мне в какой раздел её записывать? Может быть, в «предметы старины и искусства»?

Не лишенный чувства юмора таможенник с улыбкой советует:

— Запишите её лучше в грехи вашей молодости…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.