Волкер отреагировал на разведения сил и боевой техники в Станице Луганской

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер приветствовал отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской и указал, что ожидает следующего шага от России. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Хороший шаг, сделанный Украиной в Станице-Луганской. Теперь России решать по реализации взаимных дальнейших мер по укреплению прекращения огня, включая отводом тяжелого оружия и разоружением незаконных вооруженных формирований», — написал Волкер.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s