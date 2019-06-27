Волкер отреагировал на разведения сил и боевой техники в Станице Луганской

Украина

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер приветствовал отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской и указал, что ожидает следующего шага от России. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Хороший шаг, сделанный Украиной в Станице-Луганской. Теперь России решать по реализации взаимных дальнейших мер по укреплению прекращения огня, включая отводом тяжелого оружия и разоружением незаконных вооруженных формирований», — написал Волкер.

A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it’s up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 июня 2019 г.

Как известно, переговоры по разведению сил в Станице Луганской начались еще в 2016 году. Тогда населенный пункт не смогли исключить из перечня зон определенных Трехсторонней контактной группой для разведения сил из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков «ЛНР».

5 июня текущего года Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала очередную попытку разведения сил и средств в районе Станицы Луганской с 10 июня. Однако боевики в очередной раз сорвали разведения сил регулярными обстрелами. Кроме того, вместо того чтобы готовиться к оставлению позиций, российско-оккупационные войска попытались нарастить свои силы в районе Станицы Луганской.

26 июня украинские бойцы отошли с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединенных сил. В сепаратистской группировке «ЛНР» также заявили о разведении сил в Станице Луганской и добавили, что этот процесс может занять до трех дней. Кроме того, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 26 июня подтвердили готовность «контролировать и проверять процесс разведения с обеих сторон линии разграничения».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов считает, что решение президента Зеленского провести разведение сил в Станице Луганской — не своевременное и не оправдано военной обстановкой.

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