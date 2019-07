Робототехника, мультики, прогулки: чем занимаются дети в лагере Robokids (фото)

Общество и люди

В этот раз Глеб, 10-летний эксперт проекта «ФАКТОВ» «Один день из жизни лагеря», проинспектировал популярный в Киеве лагерь робототехники Robokids. Наш юный блогер приехал сюда в первый день очередной смены, так что в этот раз ему не пришлось вписываться в уже подружившийся коллектив, он был как все — новеньким.

— Когда меня привезли в лагерь Robokids, я зашел в довольно большую комнату, где уже были другие дети — человек десять, — рассказывает Глеб. — Поздоровался, познакомился. Нас разделили на две группы. Первая отправилась на прогулку, вторая, в которой был я, осталась собирать роботов.

Мы делали это самостоятельно, пользовались инструкцией на компьютерах, а если совсем не понимали, что к чему — нам помогала учительница. Собрали роботов-футболистов на пультах управления и начали ими играть. Правда, придумали не просто играть ими в футбол, а затеяли борьбу сумо — выталкивали роботов друг друга за пределы нарисованного круга.

Потом пошли на улицу, часа за полтора набегались, налазились. Вернулись в помещение на обед. Кашу с мясом ели все дети, борщик — мало кто.

После еды у нас была смешная английская игра, очень подвижная. Мы стояли в кругу, по команде Clap your hands! хлопали в ладоши; Stomp your feet! — топали, а когда нас спрашивали: Can you hop on it?, мы могли сказать «Υes, I can» и прыгнуть на пуфики, или сказать «Νο, Ι can’t». Самое смешное было, что когда ребята отвечали «Νο», учительница все равно говорила им «Yes, you can. Hop!» и заставляла прыгать, пока мы не выдохлись. Было очень весело и круто. После игры мы смотрели мультик «Головоломка» и ели полдник — сок и большую вкусную булочку. Потом опять пошли на прогулку и ждали, пока нас не заберут родители.

Что мне понравилось в лагере: сами занятия по робототехнике, возня со всеми этими детальками, проводками и схемами.

Очень здорово играть с роботом, который ты сам сложил. Еще здесь хорошая сытная еда и много времени на свежем воздухе.

Что не понравилось: в отличие от других лагерей, где на прогулках учителя придумывают какие-то интересные активности для детей, здесь мы были предоставлены сами себе, качались на качелях или смотрели в телефоны, а учителя просто сидели на скамейке.

Ну и занятий по робототехнике хотелось бы хотя бы в два раза больше — это же в Robokids самое интересное!

