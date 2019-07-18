Пожары, потопы и смерчи: стихия атаковала популярные курорты (видео)

Мир

На текущей неделе популярные курорты Европы подверглись ударам стихии. Об этом пишет Euronews.

Так, от мощного шторма в понедельник, 15 июля, пострадала восточная часть Сицилии (Италия). В городе Авола, подчиненному административному центру Сиракуза, за считаные минуты некоторые улицы превратились в бушующие потоки воды.

В результате интенсивных осадков были затоплены подвалы домов и подземные переходы. Движение транспорта было сильно затруднено. Потоки воды уносили за собой автомобили, одну машину смыло в море. К счастью, все обошлось без пострадавших.

По данным местных метеорологов, всего за 20 минут в Аволе обрушилось 20 мм осадков.

В это время над Черным морем у северного побережья Турции пронесся огромный водяной смерч.

Местное издание Güneş Gazetesi опубликовало видеоролик на своем канале в YouTube.

sabah karadeniz üzerinde seyreden hortum ilçemizi selamladı pic.twitter.com/2swTfr8d8x — Çatalzeytin Belediyesi (@catalzeytinbld) 15 июля 2019 г.

Сообщается, что вихрь подошел близко к побережью в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, однако на сушу не вышел, растворившись над водой. Стихия не причинила ущерба, пострадавших также нет.

В то же время в на популярном пляже Зрче на хорватском острове Паг были вынуждены покинуть около 10 тыс. человек. После сообщения о вспыхнувшем пожаре в ночь на вторник в сосновом бору полиция отдала приказ об эвакуации всех посетителей ночных клубов острова.

В тушении возгорания были задействованы три пожарных самолета. К счастью, все обошлось без пострадавших. Пламя удалось взять под контроль.

The wildfire at Fresh Island Festival right now is mad. Whole thing been locked off pic.twitter.com/qUCu2QPodw — Chloe Foskett (@ChloeeeeF) 16 июля 2019 г.

Еще один пожар полыхал в туристическом регионе Ко́ста-дель-Соль на юге Испании, во вторник его удалось локализовать.

Кроме того, в районе муниципалитета Бенехама вблизи Валенсии в понедельник выгорело около 1 тыс. га земли. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Справиться с огненной стихией удалось в том числе благодаря благоприятным погодным условиям — снижению температуры и дождю. В целях предосторожности в этом районе были эвакуированы 84 человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», над украинским Ужгородом пронесся сильный смерч, который посрывал крыши с нескольких домов в селе Сюрте, а также разрушил рекламные щиты. От удара стихии серьезно пострадали огороды и плодовые деревья.

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