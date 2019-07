Пожары, потопы и смерчи: стихия атаковала популярные курорты (видео)

На текущей неделе популярные курорты Европы подверглись ударам стихии. Об этом пишет Euronews.

Так, от мощного шторма в понедельник, 15 июля, пострадала восточная часть Сицилии (Италия). В городе Авола, подчиненному административному центру Сиракуза, за считаные минуты некоторые улицы превратились в бушующие потоки воды.

В результате интенсивных осадков были затоплены подвалы домов и подземные переходы. Движение транспорта было сильно затруднено. Потоки воды уносили за собой автомобили, одну машину смыло в море. К счастью, все обошлось без пострадавших.

По данным местных метеорологов, всего за 20 минут в Аволе обрушилось 20 мм осадков.

В это время над Черным морем у северного побережья Турции пронесся огромный водяной смерч.

Местное издание Güneş Gazetesi опубликовало видеоролик на своем канале в YouTube.

Сообщается, что вихрь подошел близко к побережью в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, однако на сушу не вышел, растворившись над водой. Стихия не причинила ущерба, пострадавших также нет.

В то же время в на популярном пляже Зрче на хорватском острове Паг были вынуждены покинуть около 10 тыс. человек. После сообщения о вспыхнувшем пожаре в ночь на вторник в сосновом бору полиция отдала приказ об эвакуации всех посетителей ночных клубов острова.

В тушении возгорания были задействованы три пожарных самолета. К счастью, все обошлось без пострадавших. Пламя удалось взять под контроль.

