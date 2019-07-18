- 06:55 Украинцам здесь на рады: киевляне были шокированы услышанными речами на популярном курорте
- 06:25 Восстанавливать Донбасс будет некому: аналитик указал на новую серьезную проблему для Украины
- 05:57 Пожары, потопы и смерчи: стихия атаковала популярные курорты
- 05:44 Не знает, что такое «воровская звезда»: уловки Шишкана не помогли ему избежать отправки в СИЗО
- 05:28 Путин пытается понизить рейтинг Зеленского: Волкер прокомментировал решение суда РФ по украинским морякам
- 04:50 Пусть Брэд Питт кусает локти: Анджелина Джоли поразила фанатов цветущим видом
- 04:10 Воздушный "привет" Путину: Boeing показал видео первого полета «убийцы российских субмарин»
- 03:30 Медуза «из Чернобыля»: неподалеку от Лондона заметили огромное существо размером с человека
- 02:44 В Кирилловке черви, гадюки и крысы: директор Нацпарка показал «ужасы» популярного курорта
- 02:22 Столкнулся с цементовозом: в Польше погиб украинец, протаранивший на Mazda огромный грузовик
- 02:10 «Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 01:55 Трагедия под Ровно: из-за оползня на песчаном карьере погиб ребенок
Пожары, потопы и смерчи: стихия атаковала популярные курорты (видео)
На текущей неделе популярные курорты Европы подверглись ударам стихии. Об этом пишет Euronews.
Так, от мощного шторма в понедельник, 15 июля, пострадала восточная часть Сицилии (Италия). В городе Авола, подчиненному административному центру Сиракуза, за считаные минуты некоторые улицы превратились в бушующие потоки воды.
В результате интенсивных осадков были затоплены подвалы домов и подземные переходы. Движение транспорта было сильно затруднено. Потоки воды уносили за собой автомобили, одну машину смыло в море. К счастью, все обошлось без пострадавших.
По данным местных метеорологов, всего за 20 минут в Аволе обрушилось 20 мм осадков.
В это время над Черным морем у северного побережья Турции пронесся огромный водяной смерч.
Местное издание Güneş Gazetesi опубликовало видеоролик на своем канале в YouTube.
sabah karadeniz üzerinde seyreden hortum ilçemizi selamladı pic.twitter.com/2swTfr8d8x— Çatalzeytin Belediyesi (@catalzeytinbld) 15 июля 2019 г.
Сообщается, что вихрь подошел близко к побережью в районе Чаталзейтин провинции Кастамону, однако на сушу не вышел, растворившись над водой. Стихия не причинила ущерба, пострадавших также нет.
В то же время в на популярном пляже Зрче на хорватском острове Паг были вынуждены покинуть около 10 тыс. человек. После сообщения о вспыхнувшем пожаре в ночь на вторник в сосновом бору полиция отдала приказ об эвакуации всех посетителей ночных клубов острова.
В тушении возгорания были задействованы три пожарных самолета. К счастью, все обошлось без пострадавших. Пламя удалось взять под контроль.
The wildfire at Fresh Island Festival right now is mad. Whole thing been locked off pic.twitter.com/qUCu2QPodw— Chloe Foskett (@ChloeeeeF) 16 июля 2019 г.
Еще один пожар полыхал в туристическом регионе Ко́ста-дель-Соль на юге Испании, во вторник его удалось локализовать.
Ohhh at least I got to enjoy #freshisland … pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy— seb (@shh360) 16 июля 2019 г.
Кроме того, в районе муниципалитета Бенехама вблизи Валенсии в понедельник выгорело около 1 тыс. га земли. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Справиться с огненной стихией удалось в том числе благодаря благоприятным погодным условиям — снижению температуры и дождю. В целях предосторожности в этом районе были эвакуированы 84 человека.
Zrce beach is on fire #pag #zrce #Croatia pic.twitter.com/vPeJVCpTwJ— Aleyrus (@aleyrus) 16 июля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», над украинским Ужгородом пронесся сильный смерч, который посрывал крыши с нескольких домов в селе Сюрте, а также разрушил рекламные щиты. От удара стихии серьезно пострадали огороды и плодовые деревья.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..