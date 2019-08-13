- 13:50 Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице
- 13:28 Ложки, полотенца и даже подушки: стало известно, что чаще всего крадут украинцы в поездах "Укрзалізниці"
- 13:26 Трамп назвал российскую ракету, которая взорвалась в Архангельской области
- 13:24 «Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
- 13:20 В России загорелся трехпалубный теплоход: опубликованы фото и видео с места происшествия
- 13:16 По дороге в баню: Настя Ивлеева повеселила сеть забавными танцами с вениками
- 13:09 Формула «Роттердам+» спасла угольную отрасль, — Волынец
- 13:09 Данилюк оценил возможность снятия блокады Донбасса
- 13:01 «Бавария» усилилась вице-чемпионом мира, которого недавно ограбили
- 12:57 В дельте Днестра уничтожают молодняк уток и лебедей: экологи бьют тревогу
- 12:57 В центре Киева изменится работа трех станций метро: когда и почему
- 12:52 «Информацией не располагаем»: у Зеленского дали странный ответ ГПУ о высказываниях Мендель
В России загорелся трехпалубный теплоход: опубликованы фото и видео с места происшествия
В России в Нижегородской области загорелся неэксплуатируемый трехпалубный теплоход «Святая Русь». Судно находится в затоне Сибирском около города Бора. Людей на борту нет.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, предварительно площадь пожара составляет 50 кв. м.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает Telegram-канал Mash.
В соцсетях пишут, что судно находилось на ремонте. Его тушат пожарные и с берега и с воды.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в России из-за пожара отменили рейс из Сочи в оккупированный Севастополь круизного лайнера «Князь Владимир».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!