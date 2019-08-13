Происшествия

В России загорелся трехпалубный теплоход: опубликованы фото и видео с места происшествия

В России в Нижегородской области загорелся неэксплуатируемый трехпалубный теплоход «Святая Русь». Судно находится в затоне Сибирском около города Бора. Людей на борту нет.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, предварительно площадь пожара составляет 50 кв. м.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщает Telegram-канал Mash.

В соцсетях пишут, что судно находилось на ремонте. Его тушат пожарные и с берега и с воды.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в России из-за пожара отменили рейс из Сочи в оккупированный Севастополь круизного лайнера «Князь Владимир».

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