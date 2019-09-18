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KyivNotKiev: Библиотека Конгресса США исправила написание названия украинской столицы
Библиотека Конгресса в Вашингтоне официально ввела правильное использование названия столицы Украины на английском языке — Kyiv вместо Kiev.
Об этом говорится в сообщении на странице онлайн-кампании #CorrectUA в Twitter.
«Друзья, только что получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребуют времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели!»— говорится в сообщении.
Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону!
Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv!
Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!
Разом! pic.twitter.com/9RBICMGQHs
— #CorrectUA (@CorrectUA) 17 сентября 2019 г.
Ввиду огромного авторитета Библиотеки Конгресса во всем мире такой шаг наверняка будет способствовать распространению нового написания.
Напомним, что информационная кампания #CorrectUA, инициированная Министерством иностранных дел Украины, стартовала в октябре 2018 года. МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.
Немало европейских городов уже поддержали эту инициативу. Кроме того, Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия украинской столицы с Kiev на Kyiv в международной базе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вслед за международным аэропортом имени Фредерика Шопена в Варшаве, который с декабря 2018 года использует англоязычное написание названий украинских городов, аэропорты Бельгии стали писать название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией — Kyiv вместо Kiev. Кроме того, недавно пражский аэропорт имени Вацлава Гавела перешел на корректную транслитерацию названия столицы Украины латиницей. Всего названия поменяли в более чем 50 аэропортах по всему миру.
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