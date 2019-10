Жертва секса втроем: женщины пять раз пытались убить несостоятельного любовника

В Германии 30-летняя Генриетта и 21-летняя Мишель, решили поквитаться с 36-летним Ральфом Леманном после группового секса. Они пять раз пытались его убить, однако мужчине удалось спастись, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщатся, что Ральфа дважды накачивали наркотиками, чтобы расправиться с ним после того, как он отключится. Его вывезли в лес недалеко от границы с Польшей и там пытались переехать машиной. Но автомобиль лишь нанёс серьёзные травмы — бедра и живота. Затем мужчину били по голове пивной бутылкой и автомобильным домкратом.

Леманн смог вырваться, при этом отбиваясь от женщин палкой и одновременно опираясь на неё, поскольку получил травму ноги.

В деле оказалась замешана третья девушка — 19-летняя Джозефин. Она согласилась участвовать в расправе над мужчиной. Было установлено, что в поисковике браузера она интересовалась, как вырезать сердце и половой член. Поскольку она не участвовала в попытках убийства, ей дали 18-месячный условный срок.

На суде во Франкфурте-на-Одере выяснилось, что мотивом покушения на убийство была месть Леманну. Он якобы отказался платить Мишель и Генриетте 800 евро после секса с ним, что и взбесило любовниц.

«Она сказала, что хочет купить что-то за 800 евро. Я не воспринял это всерьёз. Секс с Мишель всегда был по обоюдному согласию. На следующее утро мы все вместе позавтракали. Я сказал ей, что у меня нет 800 евро, чтобы дать ей, но мы могли бы платить ей ежемесячно», — заявил Леманн.

