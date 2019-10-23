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Шоу-бизнес

Селена Гомес рассказала о несчастной любви в новом клипе (фото, видео)

14:33 23 октября 2019 184
Селена Гомес
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная американская певица Селена Гомес, которая все еще страдает из-за Джастина Бибера, представила новую долгожданную работу. 27-летняя звезда выпустила лиричную песню Lose You To Love Me, в которой спела о несчастной любви и разбитом сердце. Строчки песни очень напоминают личную драму певицы, ее неудачный роман с Джастином Бибером.

«Ты сломал меня,
Теперь я это вижу.
Спустя два месяца ты нашел нам замену,
Будто это был так просто.
Ты заставил меня думать, что я это заслужила.
В то время как я пыталась залечивать свои раны»,
— рассказывает Селена свою историю в песне.

Напомним, бывший возлюбленный Гомес Бибер всего спустя пару месяцев после их расставания сделал предложение Хейли Болдуин. Недавно парочка сыграла свадьбу.

Правда, о Джастине Селена не вспомнила, презентуя клип. Певица поблагодарила за поддержку своих поклонников.

«Спасибо за то, что были рядом на протяжении всех моих взлетов и падений. Я не смогла бы сделать ничего без вас. И я не могу дождаться момента, когда мы отправимся с вами в новое приключение. Я бесконечно благодарна вам за любовь и поддержку, которую вы мне оказывали. Люблю», — написала Селена в Instagram.

Вместе с песней певица выпустила и черно-белый клип.

Напомним, предыдущий альбом Сеоены Гомес Revival вышел в 2015 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леди Гага оседлала своего фаната и вместе с ним рухнула со сцены на зрителей.

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