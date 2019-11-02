6 ноября 2019

Следует признать, нам сегодня крепко повезло. Прилетев на матч киевских динамовцев с датским «Копенгагеном», мы разместились в одной из центральных гостиниц шведского города Мальмё, который со столицей Дании находится на расстоянии одного моста. А тут у них в Швеции сегодня такое творится, что просто завиденье какое-то.

Оказывается, каждый год 6 ноября в стране отмечается один из официальных, как здесь называют, флаг-дней, когда повсюду вывешивают государственные флаги. Этот праздник тут посвящён Дню Густава Адольфа. Был в истории Швеции такой отважный король (родившийся, кстати, ровно 425 лет назад), который правил страной больше 20 лет и прославился своими громкими победами над Данией, Россией и Речью Посполитой. Французский император Наполеон ставил этого шведского короля в один ряд с великими полководцами всех времён и народов. А в истории Швеции Густава Адольфа до сих пор принято именовать «Снежным королём» и «Львом Севера».

На старинных картинах, хранящихся в шведских музеях, Густав Адольф, как правило, изображается в боевых доспехах на вздыбленной лошади. Совсем как на известной картине знаменитого (и мною горячо любимого) французского художника Адольфа Уильяма Бугро. Той самой картине, с которой испанские скульпторы скопировали образ героя сегодняшней нашей фарфоровой статуэтки.

И вот чем ещё знаменателен сегодняшний день. По традиции, родившейся в 1909 году, в Швеции в День Густава Адольфа принято угощать близких людей особенным пирожным. Оно создано в честь памяти легендарного короля и украшается розовым или шоколадным изображением королевского портрета. По вкусу пирожное чем-то напоминает знаменитый венский торт «Захер», который мы первый раз с маленьким тогда ещё сынишкой Димочкой попробовали в самом известном кафе австрийской столицы, находящемся через дорогу от Венской оперы. В этот же раз пробовать новое лакомство мне придётся в компании заядлых футбольных болельщиков, предпочитающих, честно говоря, несколько иные блюда и напитки… Ну, это и понятно.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.