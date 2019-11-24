Украина

Импорт российской электроэнергии, который происходит из-за «поправки Геруса», уничтожает украинскую угледобывающую отрасль, его нужно остановить. Об этом заявил заместитель председателя львовского теркома ПРУП Ярослав Стельмащук.

Он отметил, что украинские шахтеры возмущены возобновлением импорта российской электроэнергии, ведь в Украине нет дефицита тока, есть избыток свободных мощностей по производству электроэнергии. По его мнению, рост импорта электроэнергии из РФ может привести к тому, что отечественный уголь станет ненужным и шахтеры останутся без работы.

«Возмущены тем, что нас выбивают из колеи. Если это будет поставляться из России, то наш уголь будет не нужен, и мы останемся без рабочих мест. В то время, когда у нас есть свой уголь, в первую очередь, я считаю, мы должны сбыть его, свою электроэнергию, а в случае, если недостаточно, возможно, в каких-то вариантах можно докупать», — сказал Стельмащук.

Он отметил, что импорт тока из России нужно остановить и беспокоиться, прежде всего, за развитие отечественной энергетики, а не финансировать энергетику страны-агрессора.

«В первую очередь, мы за свои отечественные предприятия, за свою украинскую энергетику, чтобы она у нас была задействована. Они у нас для того построены, эти шахты, эти электростанции, они технологически связаны. И просто мы останемся в вакууме, когда это произойдет», — отметил Стельмащук.

Напомним, ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

С аналогичной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились руководители энергокомпаний, которые отметили, что импорт дешевой электроэнергии из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности, и его нужно остановить.

Импорт электроэнергии из РФ начался с 1 октября из-за внесения председателем комитета ВР по энергетике Андрея Герусом поправки в закон.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter