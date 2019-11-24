- 16:07 Дочь поздравила больную Заворотнюк с Днем матери
- 15:44 Морозы и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник, 25 ноября
- 15:36 Начавшийся из-за Геруса импорт электроэнергии из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную отрасль
- 15:33 С почином: во Львове таксист требовал с матери трехлетнего ребенка деньги "на штраф"
- 15:31 Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака
- 14:59 Патрульного полицейского, торговавшего конфиденциальной информацией, просто оштрафовали
- 14:38 Всем хорошего монинга: Зеленский показал новое фото из спортзала
- 14:27 Странная смерть: у побережья Великобритании погиб украинский моряк
- 13:50 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мариуполь»: расписание трансляций матчей 15-го тура чемпионата Украины
- 13:17 Сделка была "чистой как слеза": президент Сербии отреагировал на скандал с продажей оружия Украине
- 12:59 В Одессе сбежавший пациент психбольницы нашелся на крыше
- 12:39 Боевики "ЛНР" продлили "срок действия" украинских автономеров на оккупированной Луганщине до апреля 2020 года
Начавшийся из-за Геруса импорт электроэнергии из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную отрасль
Импорт российской электроэнергии, который происходит из-за «поправки Геруса», уничтожает украинскую угледобывающую отрасль, его нужно остановить. Об этом заявил заместитель председателя львовского теркома ПРУП Ярослав Стельмащук.
Он отметил, что украинские шахтеры возмущены возобновлением импорта российской электроэнергии, ведь в Украине нет дефицита тока, есть избыток свободных мощностей по производству электроэнергии. По его мнению, рост импорта электроэнергии из РФ может привести к тому, что отечественный уголь станет ненужным и шахтеры останутся без работы.
«Возмущены тем, что нас выбивают из колеи. Если это будет поставляться из России, то наш уголь будет не нужен, и мы останемся без рабочих мест. В то время, когда у нас есть свой уголь, в первую очередь, я считаю, мы должны сбыть его, свою электроэнергию, а в случае, если недостаточно, возможно, в каких-то вариантах можно докупать», — сказал Стельмащук.
Он отметил, что импорт тока из России нужно остановить и беспокоиться, прежде всего, за развитие отечественной энергетики, а не финансировать энергетику страны-агрессора.
«В первую очередь, мы за свои отечественные предприятия, за свою украинскую энергетику, чтобы она у нас была задействована. Они у нас для того построены, эти шахты, эти электростанции, они технологически связаны. И просто мы останемся в вакууме, когда это произойдет», — отметил Стельмащук.
Напомним, ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.
С аналогичной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились руководители энергокомпаний, которые отметили, что импорт дешевой электроэнергии из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности, и его нужно остановить.
Импорт электроэнергии из РФ начался с 1 октября из-за внесения председателем комитета ВР по энергетике Андрея Герусом поправки в закон.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..