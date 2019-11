«Быть гением — это пытка»: 45 лет назад Джон Леннон в последний раз вышел на сцену

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 28 НОЯБРЯ...

28 ноября 1654 г. На Подолье началась героическая оборона казацкой крепости Буша от польских войск. 30 ноября защитники взорвали себя вместе с крепостью.

29 ноября 1959 г. По американскому телевидению впервые показали церемонию вручения наград «Грэмми». Среди лауреатов были Фрэнк Синатра и Дюк Эллингтон.

30 ноября 1854 г. Вице-король Египта Саид-Паша дал разрешение на строительство Суэцкого канала.

1 декабря 1959 г. 12 ведущих стран мира подписали в Вашингтоне договор о мирном научном использовании Антарктиды.

2 декабря 1804 г. Наполеон Бонапарт был провозглашен первым императором Франции. Церемония состоялась в соборе Нотр-Дам-де-Пари.

3 декабря 1879 г. Томас Эдисон впервые продемонстрировал работу лампы накаливания. Угольная нить, помещенная в вакуумную стеклянную колбу, могла непрерывно гореть в течение четырех часов.

4 декабря 1939 г. В составе Украины были выделены Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ривненская области.



28 ноября 1974 года Джон Леннон пел на сцене в последний раз. Это произошло в нью-йоркском зале «Мэдисон Сквер Гарден». Мероприятие было организовано в честь британского музыканта Элтона Джона (читайте в «ФАКТАХ» интервью с певцом: Я не хотел иметь детей. Все изменилось, когда попал в украинский детский дом, — Элтон Джон). Он помогал Леннону записывать альбом Walls and Bridges, вышедший 4 октября 1974 года. Элтон заявил, что одна из песен точно станет хитом, но Леннон не поверил ему. Они заключили пари, условием которого было выступление экс-битла во время концерта Элтона Джона в США. Элтон победил. Со сцены они вместе исполнили три песни: Whatever Gets You Through the Night, Lucy in the Sky with Diamonds и I Saw Her Standing There. Хиты невероятно завели публику, а выступление стало культовым.

1974 год был не самым лучшим периодом в жизни Леннона. После распада The Beatles все четверо участников знаменитого коллектива переживали непростое время. Пик популярности The Beatles пришелся на 60-е годы — бесконечные гастроли, миллионы поклонников во всем мире, всеобщее почитание, баснословные гонорары. Однако в группе начались разногласия. В 1967 году ее участники стали заниматься сольными проектами, хотя еще продолжали работать вместе. Их последний альбом — Let It Be — вышел в 1970 году. К этому моменту Джон Леннон и Пол Маккартни заявили, что покидают группу.

Спустя восемь месяцев после распада The Beatles Леннон дал интервью журналу «Роллинг Стоун», в котором не скрывал своего раздражения тем, что Пол Маккартни после смерти менеджера группы Брайана Эпштейна оттеснил остальных на второй план. «Мы были сыты по горло ролью „подручных“ Пола, — сказал Леннон. — Пол взял на себя руководство и якобы вел нас. Что это за руководство, когда мы все ходили кругами? Маккартни считал, будто The Beatles — это он сам. Но он никогда не был The Beatles. Никогда». Однако при этом Леннон высказал уважение к таланту Маккартни: «Он способен на великие произведения и обязательно их создаст». Не избежал критики Джона и еще один участник группы — Джордж Харрисон. Разнес он в пух и прах и других музыкантов, включая Мика Джаггера, обозвав его посмешищем. «Мик имитирует нас», — сказал Леннон.

Однако за этими словами просматривалось сведение счетов не с другими, а, скорее, с самим собой. «Это вовсе не весело — быть гением, — признался он. — Это пытка». В интервью Джон также говорил о том, что мир, в котором вращались The Beatles, был напичкан деньгами, сексом и наркотиками. Это был эдакий декадентский Древний Рим. «Не лишайте нас нашего маленького Рима, где у нас есть дома и машины, любовницы и жены, секретарши и вечеринки, а также выпивка и наркотики», — сказал музыкант. Такой мини-Рим не стыковался с прилизанным имиджем великолепной четверки: «Каждый вокруг нас хотел, чтобы мы оставались верны этому имиджу», — сказал Леннон. Он признался, что, если во время гастролей рядом с ними не оказывалось постоянно сопровождающих группу поклонниц, они нанимали проституток. «Есть фотография, где я выползаю на четвереньках из публичного дома в Амстердаме, а люди мне говорят: „Доброе утро, Джон!“ — рассказал музыкант. — Почему же столь нелицеприятные для The Beatles истории не попадали в прессу? Потому что никто не хотел большого скандала. Чистенький образ The Beatles должен был остаться неприкосновенным».

Покинув The Beatles, Леннон вместе со своей второй женой — японской художницей Йоко Оно — основал группу под названием Plastic Ono Band. Начался период ярко выраженной политической активности музыканта, он выступал за мир во всем мире. В знак протеста против британского вмешательства в конфликт в Нигерии и поддержки Британией американской войны во Вьетнаме вернул королеве Елизавете II орден Британской империи, которым The Beatles были награждены в 1965 году.

С сентября 1971 года Леннон и Йоко Оно переселились в Нью-Йорк. Музыкант выступал за наделение индейцев гражданскими правами, за смягчение условий содержания заключенных в тюрьмах, за освобождение Джона Синклера, одного из лидеров американской молодежи, осужденного на десять лет тюрьмы за хранение марихуаны. В 1973 году Джон и Йоко Оно приняли решение пожить врозь. Разлука с женой и творческий упадок привели к психологическому кризису. Леннон в это время сильно пил. Его давний друг Томми Смазерс пригласил Джона на выступление своей группы. Леннон пришел, напился, начал скандалить, сорвал выступление и ударил женщину-репортера.

Джон и Йоко снова сошлись, и 9 октября 1975 года, в 35-й день рождения Леннона, у него родился сын Шон. Легенда рока решил полностью посвятить себя семье, заявив, что завершает музыкальную карьеру. К этому времени «битлы» перестали судиться друг с другом, их счета разморозили, и Джону досталось 150 миллионов долларов. 12 миллионов долларов в год приносили его старые песни, которые исполняли другие.

Йоко распорядилась деньгами лучше любого менеджера. Купила два огромных имения, 250 коров, большие пастбища, яхту, доходные дома. Почти пять лет своей жизни Леннон практически не занимался музыкой — все свое время он тратил на Шона и домашнее хозяйство. Это была идея Йоко, которую Джон слушался беспрекословно.

Новый альбом Леннона увидел свет только в 1980 году. Диску Double Fantasy суждено было стать последним в творчестве легендарного музыканта. Его жизнь оборвалась спустя несколько недель после выхода пластинки. 8 декабря 1980 года Джона Леннона убил его фанат Марк Чепмен.

Напомним, в список 100 лучших песен в истории вошли 19 композиций группы The Beatles, в том числе Yesterday, которая заняла первое место.

