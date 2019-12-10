«Однажды в новогоднюю ночь принимал роды»: отцу братьев Суркис исполнилось 100 лет (фото)

Спорт

Во вторник, 10 декабря, большому любителю футбола Рахмилю Суркису, воспитавшему вместе с супругой Риммой Яковлевной двух известных не только в Украине сыновей — президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса и вице-президента УЕФА Григория Суркиса, исполнилось 100 лет! Кстати, своих сыновей Рахмиль Давидович когда-то охарактеризовал так: «Я хотел 12 детей, но эти двое отработали каждый за шестерых».

Он прошел войну, служил в Германии, более 60 лет работал врачом, в том числе невропатологом в столичной поликлинике. В шкафу юбиляра до сих пор скромно висит пиджак с наградами. А ведь показать Суркису-старшему есть что — ордена Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Рахмиль Давидович до 80 лет водил машину, а матчи любимого «Динамо» на «Олимпийском» посещает до сих пор…

— Во время войны просто делал свое дело, — рассказывал Рахмиль Суркис в интервью «ФАКТАМ». — Разве дело в медалях? Я не придавал тогда этому значения. Мой однокурсник, который во время учебы в Одесском мединституте вступил в партию, говорил на собрании: «Мы заменим ручки на винтовки». Но сам не заменил — уехал в Ташкент и работал в магазине.

— Работая врачом, вы помогли многим людям…

— Считайте сами: в месяц в киевской поликлинике я принимал около 500 больных. За 11 месяцев — 5 500. А проработал 60 лет. Моя специализация — невропатолог, хотя я мечтал стать хирургом. Началась война, я пошел на фронт, а затем уже не стал продолжать обучение, чтобы получить другую специальность.

- Вам никогда не приходилось принимать роды?

— Однажды такое было. После войны до 1950 года я служил в немецком городке Гросенхайн. В новогоднюю ночь с 1945-го на 1946 год отпустил всех из гарнизона, а сам остался дежурить. И пришла 45-летняя дама: «Рожаю». К счастью, со мной была опытная фельдшер, которая до войны работала акушеркой. Роженица кричала, ругалась: «Да я мужу, этому гаду, покажу!»

Мат она знала и морской, и авиационный. А когда родила, своими липкими руками притянула меня к себе, обняла: «Какой же красавец родился! Спасибо». Женщина рассказала нам, что муж, вернувшись с войны, захотел второго ребенка. Она считала, что в ее возрасте поздно снова становиться мамой, но все же решилась на это.

— Почему вы стали врачом?

— Мои родители не имели никакого отношения к медицине, были простыми людьми. Отец — пекарь, тесто месил с 11 лет. Нас было четверо братьев и сестра. Семья жила в ста километрах от Одессы. Мама хотела, чтобы кто-то стал врачом. Когда я окончил семилетку, старший брат уже занимался в Одесском педагогическом институте. Ему переслали мои документы и вместо того, чтобы отдать их в юридический техникум, как я просил, он отнес их на медицинский рабочий факультет. И я в 14 лет уехал в Одессу учиться. Наш рабфак располагался на Ольгиевской улице возле спуска к Пересыпи. Неподалеку снимали комнату знаменитые писатели Ильф и Петров.

— Вы их помните?

- Конечно!!! Не раз их видел. И даже знаю такую подробность: в морозные холодные и голодные дни писатели «снимали» 40-летнюю пухлую женщину, которая грела им постель, после чего они ее… выгоняли. Она была нужна им вместо печки.

Рахмиль Суркис прошел войну военврачом

— В чем секрет вашего долголетия?

— В жизненном оптимизме! И желании получать удовольствие от всего, что вокруг происходит. Еда для меня не культ. Но вместе с тем я люблю в борщ положить ложку… горчицы. Жареная картошка должна быть хрустящей, котлета — хорошо прожаренной.

— Так жареного же нельзя!

— О! Может, кому-то и нельзя. Но мне такая еда не помешала сохранить бодрость. Дело не в жареном, а в том, как воспринимать пищу.

Знаете, может сложиться впечатление, что я всегда жил в роскошной квартире, ел деликатесы. Ничего подобного. В молодости единственной вкусной едой для меня была четвертинка украинского хлеба.

Да и мои сыновья Григорий и Игорь с младых ногтей учились ценить не «внешние эффекты», а суть и смысл. Довольствовались пальто, сшитым из перелицованной отцовской шинели. Не требовали первой клубники втридорога, а ждали, когда подешевеет и можно будет наесться от пуза без ущерба для родительского бюджета.

Суркис-старший с, к сожалению, уже покойной супругой Риммой Яковлевной и сыновьями Григорием и Игорем

А еще Рахмиль Давидович всегда был азартен. Причем игру использовал не только как гимнастику для ума, но и как… лекарство.

- Бывали моменты, когда сердце пошаливало. А за игровой автомат сядешь — не поверите, все налаживается! — вспоминал Рахмиль Давидович в книге «Команда его мечты», увидевшей свет к 60-летию президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса. — Но все же предпочитаю карты — деберц или преферанс. Они логику развивают, внимание, концентрацию. А это не только в моем, но и в любом возрасте полезно. Кстати, на 98-летие я получил в подарок «именную» колоду со своим портретом. Среди «спарринг-партнеров» в основном люди значительно младше. Мне с ними интересно, надеюсь, и им со мной тоже. Иногда и с сыном Игорем схлестываемся. Но против него я — аутсайдер…

— Чего вы боитесь, Рахмиль Давидович? Что для вас самое страшное?

— Война. Между людьми и странами. Потеря близких людей. Вот уж не думал я в 1945-м, что на своем веку еще одну войну застану…

Рахмилю Суркису — 100 лет!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент ФК «Динамо» Игорь Суркис отпраздновал 60-летний юбилей.

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