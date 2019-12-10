- 15:16 Вез в штанах 26 iPhone: в "Борисполе" задержали контрабандиста-неудачника
- 15:11 Боятся, что сработает? В Росси снова задержали шамана, возобновившего поход против Путина
- 14:55 Отдых в Турции заметно подорожает: для туристов ввели новый налог
- 14:50 В России перепутали ветеранов с ветеринарами: в сети обсуждают фото конфуза
- 14:50 «Динамо» — «Лугано»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 14:44 Суд принял решение по фанату «русского мира», приехавшему из Крыма за украинским паспортом
- 14:39 «Однажды в новогоднюю ночь принимал роды»: отцу братьев Суркис исполнилось 100 лет
- 14:33 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: названы адреса
- 14:25 Умерла солистка культовой группы Roxette
- 14:23 «Игра престолов», Зеленский и Началова: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году
- 14:15 В Украине изменится цена на газ для населения: что нужно знать
- 14:11 В Польше задержали еще одного украинца: его подозревают в подготовке теракта
«Однажды в новогоднюю ночь принимал роды»: отцу братьев Суркис исполнилось 100 лет (фото)
Во вторник, 10 декабря, большому любителю футбола Рахмилю Суркису, воспитавшему вместе с супругой Риммой Яковлевной двух известных не только в Украине сыновей — президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса и вице-президента УЕФА Григория Суркиса, исполнилось 100 лет! Кстати, своих сыновей Рахмиль Давидович когда-то охарактеризовал так: «Я хотел 12 детей, но эти двое отработали каждый за шестерых».
Он прошел войну, служил в Германии, более 60 лет работал врачом, в том числе невропатологом в столичной поликлинике. В шкафу юбиляра до сих пор скромно висит пиджак с наградами. А ведь показать Суркису-старшему есть что — ордена Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Рахмиль Давидович до 80 лет водил машину, а матчи любимого «Динамо» на «Олимпийском» посещает до сих пор…
— Во время войны просто делал свое дело, — рассказывал Рахмиль Суркис в интервью «ФАКТАМ». — Разве дело в медалях? Я не придавал тогда этому значения. Мой однокурсник, который во время учебы в Одесском мединституте вступил в партию, говорил на собрании: «Мы заменим ручки на винтовки». Но сам не заменил — уехал в Ташкент и работал в магазине.
— Работая врачом, вы помогли многим людям…
— Считайте сами: в месяц в киевской поликлинике я принимал около 500 больных. За 11 месяцев — 5 500. А проработал 60 лет. Моя специализация — невропатолог, хотя я мечтал стать хирургом. Началась война, я пошел на фронт, а затем уже не стал продолжать обучение, чтобы получить другую специальность.
- Вам никогда не приходилось принимать роды?
— Однажды такое было. После войны до 1950 года я служил в немецком городке Гросенхайн. В новогоднюю ночь с 1945-го на 1946 год отпустил всех из гарнизона, а сам остался дежурить. И пришла 45-летняя дама: «Рожаю». К счастью, со мной была опытная фельдшер, которая до войны работала акушеркой. Роженица кричала, ругалась: «Да я мужу, этому гаду, покажу!»
Мат она знала и морской, и авиационный. А когда родила, своими липкими руками притянула меня к себе, обняла: «Какой же красавец родился! Спасибо». Женщина рассказала нам, что муж, вернувшись с войны, захотел второго ребенка. Она считала, что в ее возрасте поздно снова становиться мамой, но все же решилась на это.
— Почему вы стали врачом?
— Мои родители не имели никакого отношения к медицине, были простыми людьми. Отец — пекарь, тесто месил с 11 лет. Нас было четверо братьев и сестра. Семья жила в ста километрах от Одессы. Мама хотела, чтобы кто-то стал врачом. Когда я окончил семилетку, старший брат уже занимался в Одесском педагогическом институте. Ему переслали мои документы и вместо того, чтобы отдать их в юридический техникум, как я просил, он отнес их на медицинский рабочий факультет. И я в 14 лет уехал в Одессу учиться. Наш рабфак располагался на Ольгиевской улице возле спуска к Пересыпи. Неподалеку снимали комнату знаменитые писатели Ильф и Петров.
— Вы их помните?
- Конечно!!! Не раз их видел. И даже знаю такую подробность: в морозные холодные и голодные дни писатели «снимали» 40-летнюю пухлую женщину, которая грела им постель, после чего они ее… выгоняли. Она была нужна им вместо печки.
Рахмиль Суркис прошел войну военврачом
— В чем секрет вашего долголетия?
— В жизненном оптимизме! И желании получать удовольствие от всего, что вокруг происходит. Еда для меня не культ. Но вместе с тем я люблю в борщ положить ложку… горчицы. Жареная картошка должна быть хрустящей, котлета — хорошо прожаренной.
— Так жареного же нельзя!
— О! Может, кому-то и нельзя. Но мне такая еда не помешала сохранить бодрость. Дело не в жареном, а в том, как воспринимать пищу.
Знаете, может сложиться впечатление, что я всегда жил в роскошной квартире, ел деликатесы. Ничего подобного. В молодости единственной вкусной едой для меня была четвертинка украинского хлеба.
Да и мои сыновья Григорий и Игорь с младых ногтей учились ценить не «внешние эффекты», а суть и смысл. Довольствовались пальто, сшитым из перелицованной отцовской шинели. Не требовали первой клубники втридорога, а ждали, когда подешевеет и можно будет наесться от пуза без ущерба для родительского бюджета.
Суркис-старший с, к сожалению, уже покойной супругой Риммой Яковлевной и сыновьями Григорием и Игорем
А еще Рахмиль Давидович всегда был азартен. Причем игру использовал не только как гимнастику для ума, но и как… лекарство.
- Бывали моменты, когда сердце пошаливало. А за игровой автомат сядешь — не поверите, все налаживается! — вспоминал Рахмиль Давидович в книге «Команда его мечты», увидевшей свет к 60-летию президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса. — Но все же предпочитаю карты — деберц или преферанс. Они логику развивают, внимание, концентрацию. А это не только в моем, но и в любом возрасте полезно. Кстати, на 98-летие я получил в подарок «именную» колоду со своим портретом. Среди «спарринг-партнеров» в основном люди значительно младше. Мне с ними интересно, надеюсь, и им со мной тоже. Иногда и с сыном Игорем схлестываемся. Но против него я — аутсайдер…
— Чего вы боитесь, Рахмиль Давидович? Что для вас самое страшное?
— Война. Между людьми и странами. Потеря близких людей. Вот уж не думал я в 1945-м, что на своем веку еще одну войну застану…
Рахмилю Суркису — 100 лет!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент ФК «Динамо» Игорь Суркис отпраздновал 60-летний юбилей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..