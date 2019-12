Колумбия не дает показать на выставке резонансную работу украинской художницы ZINAЇDИ, — СМИ

Культура и искусство

Колумбийское издание Colombia me Gusta сообщает, что украинская художница и основательница реабилитационного центра «Артрехаб» ZINAЇDА обратилась на своей странице в Facebook к президенту Колумбии Ивану Дуке с просьбой выяснить, почему ее работу «Второй хлеб» (The Second Bread) уже более 500 часов задерживают на местной таможне.

«Из-за этого под угрозой оказалось участие украинской художницы в международной выставке, посвященной теме войны, которая стартовала еще 15 ноября в Боготе», — сообщает Colombia me Gusta.

«Пока мы еще не можем установить причины задержки работы ZINAЇDИ на таможне в Боготе, о нашей проблеме рассказывают колумбийские СМИ. Еще раз хотим напомнить, что конфликтная работа художницы „Второй хлеб“, которая два месяца назад была направлена на выставку в Музей современного искусства Боготы, становится основанием для настоящего культурного конфликта между Украиной и Колумбией», — комментируют ситуацию на официальной странице Zinaida Studio.

На своей странице в Facebook ZINAЇDА, обращаясь к президенту Колумбии, писала: «Я не могу больше ждать и молчать. Моя последняя работа „Второй хлеб“, посвященная тяжелому конфликту двух стран, должна быть на большой выставке коллектива Food of War в Музее современного искусства города Богота. Со дня открытия этой экспозиции, 15 ноября, на месте моего панно висит… ничего! Колумбийская таможня уже третью неделю не выпускает мою работу „Второй хлеб“ — более 500 часов. Я прошу президента Колумбии Iván Duque помочь в решении этой проблемы и поддержать отношения между украинским и колумбийским культурным пространством».

Художница считает, что причиной такой ситуации может быть острая политическая тематика ее произведения. Оно рассказывает о том, как война порочит и отбрасывает на второй план главные ценности — любовь к близким, традиции нации.

