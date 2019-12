Предзнаменование Апокалипсиса? В Британии на дорогу одновременно упали сотни мертвых птиц (фото)

В Великобритании, где многие сторонники выхода из Евросоюза уже наверняка начали праздновать победу на выборах партии Бориса Джонсона, на днях произошло трагическое событие: в Уэльсе несколько сотен птиц внезапно упали на автомобильную дорогу.

Об этом пишет National Geographic.

По словам очевидцев, примерно за час до происшествия стая чем-то обеспокоенных птиц носилась над полями.

Не менее загадочным моментом в данном происшествии оказалось падение птиц исключительно на дорожное покрытие, когда на находящихся рядом полях не было найдено ни одного пернатого.

По словам Дьюи Эванс (Dewi Evans), представителя полиции, на самой дороге и оградах вдоль нее найдено около 225 мертвых скворцов. Однако ни одного трупа не найдено на полях по обе стороны дороги, что очень странно.

Некоторые исследователи предположили, что птицы падали еще живыми, но уже без сознания. Вероятно, падение на асфальт стало причиной их гибели, а те, кто упал на поле, не пострадали, так как трава смягчила удар, и пернатые, придя в сознание, просто улетели.

