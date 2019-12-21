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В Карибском море столкнулись два крупных круизных лайнера (впечатляющее видео)
В Карибском море, в ласковых водах которого любят плавать многие знаменитости, столкнулись два круизных лайнера.
Инцидент случился у берегов мексиканского острова Косумель в пятницу, передает CNN.
Carnival Glory собирался причаливать, когда столкнулся с Carnival Legend и разрушил его нижнюю палубу. Оба судна принадлежат компании Carnival.
В момент столкновения на одном из лайнеров находились около 15 тысяч человек, на другом — 4,5 тысячи. Шестеро из них в результате столкновения получили травмы.
Отмечается, что в момент столкновения у причала наблюдались высокие волны.
#carnivalglory 10 year anniversary cruise just crashed. License and insurance please! #carnivalcrash #10yearanniversary #cozumel #oopsie pic.twitter.com/s2gNUHcWSR— Wendy Brewer (@WendyBrew5967) 20 декабря 2019 г.
По словам представителя компании, ущерб в настоящее время подсчитывается, однако на мореходность судна это никак не повлияет. Скорее всего, пассажиры смогут продолжить круиз.
Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L— Matthew Bruin (@BruinMatthew) 20 декабря 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в порту Буэнос-Айреса в Аргентине столкнулись круизные лайнеры Orchestra и Poesia, принадлежащие компании MSC Cruises.
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