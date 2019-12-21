Мир

В Карибском море столкнулись два крупных круизных лайнера (впечатляющее видео)

В Карибском море, в ласковых водах которого любят плавать многие знаменитости, столкнулись два круизных лайнера.

Инцидент случился у берегов мексиканского острова Косумель в пятницу, передает CNN.

Carnival Glory собирался причаливать, когда столкнулся с Carnival Legend и разрушил его нижнюю палубу. Оба судна принадлежат компании Carnival.

В момент столкновения на одном из лайнеров находились около 15 тысяч человек, на другом — 4,5 тысячи. Шестеро из них в результате столкновения получили травмы.

Отмечается, что в момент столкновения у причала наблюдались высокие волны.

По словам представителя компании, ущерб в настоящее время подсчитывается, однако на мореходность судна это никак не повлияет. Скорее всего, пассажиры смогут продолжить круиз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в порту Буэнос-Айреса в Аргентине столкнулись круизные лайнеры Orchestra и Poesia, принадлежащие компании MSC Cruises.

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