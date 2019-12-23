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Елизавета II останется на троне до смерти: в Британии сделали громкое заявление
Несмотря на упорные заявления ряда британских СМИ о скором отречении королевы Елизаветы II от престола, эта информация не соответствует действительности.
В Кларенс-хаусе (вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи) решили прекратить хранить молчание по этому поводу, пишет РенТВ со ссылкой на Daily Star.
Чиновники официально заявили, что в ближайшее время Елизавета II не собирается делать Чарльза регентом и передавать бразды правления своему 71-летнему наследнику в 2021 году.
«Нет планов по передаче обязанностей в 95 лет или любом другом возрасте» («There are no plans for a transfer of responsibilities at 95 or any other age.»), — цитирует издание представителя Кларенс-хауса.
Причиной перемены намерений издание считает ряд скандалов (с принцом Эндрю, Меган Макрл, др.), которые ударили по престижу королевской семьи.
Поэтому принято единственно правильное решение — оставить на троне действующего монарха.
«Принц Чарльз будет исполнять обязанности королевы, а ее величество останется монархом, чтобы она могла выполнить свое обещание остаться на престоле до самой смерти», — пишет английский таблоид.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети вызвал панику пост о смерти королевы Елизаветы II.
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