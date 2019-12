Елизавета II останется на троне до смерти: в Британии сделали громкое заявление

Мир

Несмотря на упорные заявления ряда британских СМИ о скором отречении королевы Елизаветы II от престола, эта информация не соответствует действительности.

В Кларенс-хаусе (вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи) решили прекратить хранить молчание по этому поводу, пишет РенТВ со ссылкой на Daily Star.

Чиновники официально заявили, что в ближайшее время Елизавета II не собирается делать Чарльза регентом и передавать бразды правления своему 71-летнему наследнику в 2021 году.

«Нет планов по передаче обязанностей в 95 лет или любом другом возрасте» («There are no plans for a transfer of responsibilities at 95 or any other age.»), — цитирует издание представителя Кларенс-хауса.

Причиной перемены намерений издание считает ряд скандалов (с принцом Эндрю, Меган Макрл, др.), которые ударили по престижу королевской семьи.

Поэтому принято единственно правильное решение — оставить на троне действующего монарха.

«Принц Чарльз будет исполнять обязанности королевы, а ее величество останется монархом, чтобы она могла выполнить свое обещание остаться на престоле до самой смерти», — пишет английский таблоид.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети вызвал панику пост о смерти королевы Елизаветы II.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter